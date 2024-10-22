МНЕНИЕ | „Мирный план“ Москвы - путь к новым территориальным захватам Украины

Кроме того, Лавров считает, что разрешение на удары Вооруженных сил Украины западным оружием вглубь России — это игра с огнем, которая чревата опасными последствиями, подчеркнув, что российская сторона будет принимать решение исходя из понимания тех угроз, которые создаются Западом. При этом российский дипломат заявил, что Москва понимает, что якобы „восстановление мира в планы противника не входит“. Он обратил внимание на то, что президент Владимир Зеленский не отменил свой указ, запрещающий переговоры с Россией.

Сам Лавров напомнил, что российский президент Владимир Путин назвал предпосылки для мирного урегулирования: полный выход ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закреплённых в Конституции России; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; её демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и упразднение всех санкций против России“.

Кремль продолжает настаивать на отказе Украины от вступления в НАТО и „признании территориальных реалий“. Под предлогом „защиты прав русскоязычных“ Кремль стремится вмешиваться во внутренние дела Украины. Москва настаивает вновь на проведении денацификации, являющейся штампом российской пропаганды для дегуманизации украинцев и оправдания агрессии. В понимании Кремля, все, кто против российской агрессии, являются нацистами, а те, кто предлагает уничтожить Украину – российские герои. Москва также требует от Киева вывода украинских военных из четырёх частично оккупированных областей, отказаться от захваченного российской армией Крыма. Сергей Лавров почему-то называет основой для мирного урегулирования „Стамбульские соглашения“, якобы парафированные 29 марта 2022 года российской и украинской делегациями, но отмечает, что „за два года эти реалии существенно изменились, в том числе и в правовом плане“. То есть то, что предлагается сейчас, достаточно иное, чем упоминается в тексте Стамбульских соглашений.

Практически Москва хочет захватить территорию, которая вдвое больше средней европейской страны и ещё полностью унизить Украину какой-то денацификацией (в то время, когда Россия настоящее фашистское государство), а также демилитаризацией, чтобы Киев в будущем, когда Россия вновь нападет, не имел средств для защиты и политически никогда не ориентировался на Европу, а исключительно на нужды Кремля.

Запад против Востока: Украина в центре геополитической игры

Киев, по словам Лаврова, ответил на это заявление „вооруженным вторжением в Курскую область 6 августа“. Это почему-то удивляет российского министра и вызывает гнев. По мнению Лаврова, покровители Киева США и другие страны НАТО стремятся нанести России стратегическое поражение. И это хоть что-то реальное, что заявил кремлёвский глашатай. Поэтому, при этих обстоятельствах, отмечает С. Лавров, „у нас нет другого выхода, как продолжать специальную военную операцию до устранения угроз со стороны Украины“. То есть либо Украина капитулирует перед Москвой, и тогда получит что-то вроде унизительного мира, а точнее перемирие, либо Кремль просто „вынужден“ продолжать захват территории страны-основателя ООН, потому что у него видите ли нет другого выхода, ведь Киев отказался от капитуляции. на унизительных условиях.

При этом позади Москвы активно играет Китай с Бразилией со своим мирным планом, который как раз и не отрицает, чтобы Россия захватила огромные украинские просторы в результате „мирных переговоров“. А если Киев на это не соглашается, значит он срывает так называемые мирные переговоры. Таким образом, Пекин и Бразилия примитивно пытаются удовлетворить территориальные аппетиты Кремля за счёт Украины, потому что Россия сердится на Запад, который позволяет себе помогать Украине в борьбе против российских колониальных захватов.