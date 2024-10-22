Новости Ида-Вирумаа
22.10.2024, 08:06

Гуманитарный кризис в Нарве: закроют ли границу с наступлением холодов?

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Ляэнеметс: „Виновата РФ и сами нарвитяне!“
ФОТО: Delfi Meedia

На Нарвской границе по-прежнему огромные очереди. Ситуация осложняется тем, что неминуемо придут холода с сильными осенними ветрами и осадками. А затем и морозы. Все это угрожает гуманитарным кризисом.

Вопрос о том, может ли государство как-то облегчить ситуацию, например, открыв границу ночью, не стоит. На это особой надежды нет, государство непреклонно, и у министра внутренних дел Ляэнеметса есть свои объяснения. К примеру, в середине сентября на заседании Рийгикогу Ляэнеметс, отвечая на депутатский запрос Алексея Евграфова (Центристская партия), в очередной раз напомнил, что в закрытии границы виновата Россия.

„Россия решила и сообщила нам, что автобусы, на которых передвигались эти люди, больше не смогут пересекать границу. Вы это прекрасно знаете. Вот почему им теперь придется выходить из автобуса. Раньше они могли пересекать границу. Автомобили, транспорт вообще не могут пересечь Нарвский мост. Это решение России. Короче говоря, они объявили, что закроют пересечение [границы] машин на своей стороне. Именно поэтому в Нарве такая ситуация“.

Но прошел месяц, и теперь ко всем проблемам добавились грядущие холода. Стоит ли ждать полного закрытия границы в случае, если очереди не уменьшатся? Поскольку стратегически такие решения принимает правительство, RusDelfi обратился именно туда. Но правительство переалресовало ответ Департаменту полиции и погранохраны.

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