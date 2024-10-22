Арканзас ждет! Эстонская топ-пловчиха продолжит карьеру в одном из университетов США

Обладательница рекорда Эстонии на короткой воде на дистанции 50 метров баттерфляем, Мариангела Бойчук, стала второй эстонской топ-пловчихой под руководством тренера Хенри Хейна, которая продолжит карьеру в американском университете. Подобно Бойчук, Энели Ефимова, завершив обучение в школе, отправится в США, где продолжит свою спортивную карьеру и учебу в Университете штата Северная Каролина.

Пловчиха, вышедшая в полуфинал на чемпионате Европы этим летом на дистанции 50 метров баттерфляем, рассказала, что её тренер Хенри Хейн посоветовал ей продолжить карьеру в США. „Мы с тренером долго обсуждали тему Америки, но до августа у меня не было такого плана. Однако благодаря его убедительным словам это теперь стало реальностью“, — передаёт слова эстонской пловчихи портал PriitSwim.

Перед тем как Мариангела Бойчук отправится в Америку, её ожидает участие в чемпионате мира на короткой воде, который пройдет в декабре в Будапеште. На счету эстонской пловчихи национальный рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем, установленный в декабре прошлого года с результатом 27,91 секунды.

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