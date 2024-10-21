Правда ли, что в Виннице бывший храм УПЦ переоборудовали в ночной клуб?

„Проверено“ не нашло примеров распространения новости о дискотеке в винницкой церкви в авторитетных украиноязычных источниках. В описании вирусных роликов часто указывается, что они сняты в храме иконы Божией матери, контроль над которым УПЦ потеряла в феврале 2024 года. По-видимому, речь о храме иконы Богородицы „Скоропослушница“, конфликт вокруг которого обсуждался в СМИ в указанное время. Однако эта маленькая церковь никак не похожа на здание, запечатлённое на вирусных видео изнутри.

Подчинявшаяся Московскому патриархату Украинская православная церковь до 2019 года признавалась другими поместными православными церквями как единственная легитимная в стране. Ситуация изменилась, когда провозглашённая перед этим на Объединительном соборе Православная церковь Украины (ПЦУ) получила от Константинопольского патриархата автокефалию, то есть независимость от других поместных церквей. После этого начался процесс массового перехода общин УПЦ под юрисдикцию ПЦУ, ускорившийся с началом полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. В августе 2024 года, с принятием закона „О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций“, деятельность РПЦ в Украине была фактически запрещена, и УПЦ получила девять месяцев на полный разрыв связей с ней.

Эта новость широко разошлась по Telegram благодаря таким каналам, как „ Украина.ру “ (118 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Тройка “ (99 000), „ Скабеева “ (78 000), „ Александр Семченко “ (75 000) и „ Кот Костян “ (71 000). Многие публикации в Telegram содержат не одно видео из предполагаемой церкви, а целых три — длительностью от 5 до 13 сек. Судя по всему, из них и был собран видеосюжет „Первого канала“.

12 октября ведущий новостей российского „ Первого канала “, представляя очередной сюжет, сказал: „Ну а вот, по-видимому, одна из немногих дискотек, куда военкомы не зашли. Кадры из Винницы. Там в ночной клуб превратили здание храма, которое захватили у канонической Украинской православной церкви. В священном месте светомузыка, танцы, горят фаеры, но никого из присутствующих, очевидно, это противоречие нисколько не смущает“. Иллюстрацией к словам диктора послужили кадры танцующей толпы под сводами некоего сооружения. На видео также слышна песня на украинском языке.

12 октября, на следующий день после того, как распространились ролики, на сайте Винницкой епархии УПЦ появилось следующее заявление: „В последнее время в Сети распространяется ложная информация о Винницком храме иконы Божией Матери УПЦ, якобы превращённой в ночной клуб, где проводятся вечеринки со светомузыкой. Хотим официально заявить, что эта информация полностью выдумана и не соответствует действительности, поскольку в Виннице нет храмов Украинской православной церкви с подобной внутренней архитектурой. Объект, который мы видим на видео, скорее похож на какой-то дом культуры или другое помещение, где в настоящее время проводят вечеринки и подобные мероприятия. <…> Все храмы Украинской православной церкви в Виннице продолжают выполнять свою миссию как место молитвы и духовной жизни наших верующих. Никаких мер развлекательного характера в них не проводится“.

Если воспользоваться сервисом обратного поиска изображений Google для одного из кадров вирусного видео, то можно обнаружить немало ссылок на публикации на польском языке. В некоторых из них упоминается клуб Room 13 в Варшаве.

Характерные черты интерьера заведения, запечатлённые пользователями Google, подтверждают, что на вирусных видео — именно этот клуб, расположенный на Мазовецкой улице в польской столице.

В сервисе „Google Карты“ по указанному адресу размещено несколько пользовательских роликов из клуба. В одном из них можно узнать кадры из первого вирусного видео. Автором значится Justyna Momot, а выложено оно было в июне 2019 года. В зале играет не композиция „Допоможе ЗСУ“ группы Chico & Qatoshi, как на распространяемой в 2024-м записи, а другая клубная музыка.

Там же размещён и оригинал второго видео, разошедшегося недавно по Telegram-каналам. В качестве автора указан пользователь Ashok Kayitha, а датой публикации — март 2019 года. В оригинале посетители клуба танцуют под композицию Alors On Dance певца Stromae, а не под ремикс украинской песни „Червона калина“.

Наконец, есть на „Google Картах“ и ролик, включающий в себя кадры третьего вирусного видео. Его загрузил Sebastien Michelis в сентябре 2019 года, а на фоне звучит совсем не песня Stefania, принёсшая украинской группе Kalush Orchestra победу на „Евровидении-2022“.

Первым три ролика с отредактированной аудиодорожкой и некорректным описанием выложил 11 октября в 12:22 по московскому времени Telegram-канал „Шаман Раху“ (9300 просмотров). Он неоднократно фигурировал в разборах „Проверено“ как первоисточник дезинформации об Украине.

Таким образом, эти видео, показанные по российскому федеральному телевидению и обошедшие интернет под видом записи дискотеки в винницком храме, сделаны в 2019 году в одном из ночных клубов Варшавы, при этом в роликах изменён звук.

Итог: Фейк