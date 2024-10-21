ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (971-й день) | США готовят отдельный пакет помощи на 800 миллионов долларов на производство украинских дронов, обсуждение новых санкций ЕС против России начнется в январе

В Запорожье при ракетном ударе российских войск ранены семь человек, повреждены более 30 домов, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. По меньшей мере двое раненых в тяжелом состоянии, уточнил он. Разрушены также детский сад и общежитие, сообщила секретарь городского совета Регина Харченко.

В Одессе в результате ночной атаки ракетами и ударными беспилотниками загорелась припортовая инфраструктура, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. В одном из районов также загорелось заброшенное здание. Пострадавших при атаке нет.

В течение ночи и утра над Украиной было сбито 59 из 116 российских ударных беспилотников, заявили в Воздушных силах ВСУ. Дроны были сбиты в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях. Еще 45 беспилотников были локационно потеряны. Также российские войска атаковали Украину двумя авиационными ракетами и одной баллистической.

Дональд Трамп заявил, что угрожал Владимиру Путину нанести удар по Москве в случае нападения на Украину. „Я сказал: „Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру гребаной Москвы“ (in the middle of fricking Moscow — прим. „Медузы“). Я сказал: „Мы друзья, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора““, — цитирует Трампа The Wall Street Journal (его интервью вышло еще 18 октября). По словам Трампа, Путин ответил ему фразой „No way“ (можно перевести как „Не может быть“, „Ни за что“ или „Ну нет“).

Украина вернула из российского плена 3767 мужчин и женщин, заявил Владимир Зеленский. По его словам, почти все нуждались в длительном лечении и реабилитации, а в России еще остаются тысячи украинцев.