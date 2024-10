ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (971-й день) | США готовят отдельный пакет помощи на 800 миллионов долларов на производство украинских дронов, обсуждение новых санкций ЕС против России начнется в январе

Дональд Трамп заявил, что угрожал Владимиру Путину нанести удар по Москве в случае нападения на Украину. „Я сказал: „Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру гребаной Москвы“ (in the middle of fricking Moscow — прим. „Медузы“). Я сказал: „Мы друзья, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора““, — цитирует Трампа The Wall Street Journal (его интервью вышло еще 18 октября). По словам Трампа, Путин ответил ему фразой „No way“ (можно перевести как „Не может быть“, „Ни за что“ или „Ну нет“).