ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (971-й день) | США готовят отдельный пакет помощи на 800 миллионов долларов на производство украинских дронов, обсуждение новых санкций ЕС против России начнется в январе
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Новости первой половины дня
В Запорожье при ракетном ударе российских войск ранены семь человек, повреждены более 30 домов, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. По меньшей мере двое раненых в тяжелом состоянии, уточнил он. Разрушены также детский сад и общежитие, сообщила секретарь городского совета Регина Харченко.
В Одессе в результате ночной атаки ракетами и ударными беспилотниками загорелась припортовая инфраструктура, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. В одном из районов также загорелось заброшенное здание. Пострадавших при атаке нет.
В течение ночи и утра над Украиной было сбито 59 из 116 российских ударных беспилотников, заявили в Воздушных силах ВСУ. Дроны были сбиты в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях. Еще 45 беспилотников были локационно потеряны. Также российские войска атаковали Украину двумя авиационными ракетами и одной баллистической.
Дональд Трамп заявил, что угрожал Владимиру Путину нанести удар по Москве в случае нападения на Украину. „Я сказал: „Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру гребаной Москвы“ (in the middle of fricking Moscow — прим. „Медузы“). Я сказал: „Мы друзья, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора““, — цитирует Трампа The Wall Street Journal (его интервью вышло еще 18 октября). По словам Трампа, Путин ответил ему фразой „No way“ (можно перевести как „Не может быть“, „Ни за что“ или „Ну нет“).
Украина вернула из российского плена 3767 мужчин и женщин, заявил Владимир Зеленский. По его словам, почти все нуждались в длительном лечении и реабилитации, а в России еще остаются тысячи украинцев.
Суд в Чите приговорил жителя Челябинской области Василия Вотановского к 21 году лишения свободы по статье о подготовке теракта. Вотановского обвинили в попытке взорвать здание администрации города Рубцовск Алтайского края. По версии следствия, в сентябре 2022 года Вотановский уехал из России в Кыргызстан, „будучи противником принятого решения о проведении специальной военной операции“. Там он, как утверждает ФСБ, связался с представителями легиона „Свобода России“ и получил от „куратора“ материалы об изготовлении самодельной бомбы и способах маскировки, после чего приехал в Рубцовск, но был задержан, не успев осуществить план. По приговору суда первые четыре года Вотановский должен провести в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима.
Новости второй половины дня
В Запорожье двое погибших после российского обстрела, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Еще 15 человек ранены.
Глава Пентагона Ллойд Остин, приехавший в Киев, объявил о выделении пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. По его словам, средства будут выделена на боеприпасы, военную технику и вооружение.
Басманный районный суд Москвы заочно приговорил продюсера Александра Роднянского к 8,5 года колонии по делу о „фейках“ про армию. Поводом для дела стали четыре антивоенные публикации в соцсетях Роднянского. „Прокурор в своей речи сказала, что в моих постах „негативное отношение к российским военным выражено через характеристику их деятельности как захватнической“. И я с прокурором… согласен. Как и весь мир. Война России в Украине — захватническая и подлая. Но с „приговором“ я категорически не согласен“, — написал Роднянский.
Завод микроэлектроники „Кремний Эл“ в Брянске „подвергся ночной террористической атаке“, сообщила пресс-служба предприятия. На заводе было „нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки“. Когда произошла „ночная атака“, не уточняется. Телеграм-каналы писали об атаке 19 октября.
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил под контроль Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и вывозит оттуда сталь на миллионы долларов, пишет The Wall Street Journal.
Новости к концу дня
Обсуждение новых санкций ЕС против России начнется в январе, пишет издание Politico, после того как в Совете ЕС сменится председательствующая страна. Сейчас организацию возглавляет Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан выступает против санкций. В ЕС надеются, что Польша, которая сменит Венгрию 1 января, „оживит острые вопросы“.
Количество погибших в результате удара по Запорожью увеличилось до трех человек, заявил глава региона Иван Федоров. Ранены 16 человек.
Вблизи Селидово Донецкой области российские военные 18 октября расстреляли двух пленных бойцов ВСУ, утверждает областная прокуратура. Ведомство начало досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Тверской районный суд Москвы заочно приговорил блогера Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди) к восьми годам лишения свободы. Его признали виновным в распространении „фейков“ о российской армии из-за двух видео о гибели мирных жителей в результате ударов по Украине.
США готовят отдельный пакет помощи на 800 миллионов долларов на производство украинских дронов, заявил Владимир Зеленский.
По материалам Meduza.
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