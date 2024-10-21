Берлин осудил вмешательство Кремля в выборы в Молдове

Правительство Германии осудило попытки РФ вмешаться в демократические процессы в Молдове, где накануне прошли выборы президента и референдум о стремлении страны в Европейский Союз. „Мы видим, что Россия и пророссийские игроки пытаются дестабилизировать Молдову в крупных масштабах. Мы осуждаем эти продолжающиеся манипуляции и попытки повлиять на демократические выборы и в конечном итоге на принятие решений молдавским народом“, - заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) в понедельник, 21 октября.

Федеральное правительство продолжит поддерживать европейский курс Молдовы, так как сближение и - в перспективе - вступление страны в ЕС отвечало бы стратегическим интересам Европейского Союза в целом, подчеркнула Хоффман. В свою очередь в пресс-службе МИД ФРГ сообщили, что Германия помогает Молдове в рамках партнерской миссии ЕС, в том числе направляя в страну гражданских экспертов и полицейских для борьбы с дезинформацией, а также предлагая консультации молдавскому Центру стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией.

Выборы президента Молдовы и референдум о евроинтеграции

По данным Центральной избирательной комиссии в Кишиневе, действующий проевропейский президент Молдовы Майя Санду опередила своего главного оппонента, экс-генпрокурора страны Александра Стояногло: по итогам обработки 99,82% бюллетеней, она набрала 42,4% голосов, Стояногло - 26%. Однако для победы Санду этого недостаточно, поэтому кандидатам придется участвовать во втором туре выборов, который пройдет 3 ноября.