Четвертый фильм про аптекаря Мельхиора? Почему стоит пойти в кино на „Тень“?

Удивительным образом складывается впечатление, что Индрек Харгла как сценарист умеет сочинять хорошие детективные истории – и ему всё равно, что там происходит на фоне. Если в „Аптекаре Мельхиоре“ главной движущей силой расследования выступал выдуманный средневековый чувак, то в „Тени“ эта задача возложена на и без того хрупкие плечи сумасшедшего литератора Юхана Лийва. Оправданием себе Харгла приводит историческую справку о том, что в течение определенного количества лет исследователи ничего о жизни Лийва знать не знают и ведать не ведают, так что вполне можно предположить, что всё это время он знай расследовал преступления, как не в себя. И не исключено, что нас ждут теневые сиквелы и триквелы.

Собственно, сама детективная история очень даже на уровне, многочисленные убийства с продуманным мотивом и неожиданной развязкой – и немножко альтернативной истории в духе „Линкольна - охотника на вампиров“, допустим. Убедительно? Не очень. Помимо всего прочего, психически больной человек, а кажется, что душевное расстройство Лийва является доказанным фактом, не представляется реальным кандидатом на трезвый и взвешенный анализ происходящих событий, опирающийся на дедукцию – или что там еще. В теории, если бы люди, подобные Юхану Лийву, и могли расследовать преступления, это было бы, скорее, посредством каких-то наитий, инсайтов, логически не объяснимых щелчков в их загруженных проблемами вселенных головах. Да, наверное, технически все это можно было бы свести к формальной логике, с которой они обозревали происходящее, и которая потом в эти самые озарения превратилась способами, неведомыми самим визионерам – так бы я еще поверил. А харглаский-кильмиский Лийв, словно шекспировский принц, кажется безумным только в очень определенных обстоятельствах, только при каком-то конкретном ветре или давлении ртутного, как это говорили по всесоюзному радио во время моего детства, столба. При отсутствии этого давления он ведет очень даже адекватный образ жизни, вкрадчиво расспрашивает селян о причинах и следствиях происходящих событий, сопоставляет и делает выводы.