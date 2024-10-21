Эстонские подводники выиграли 3 медали в финале кубка мира

Полина Икконен в течение всего сезона показывала высокий уровень результатов на международных стартах. В финале кубка мира Полина выиграла две медали в юношеской возрастной категории: серебро на дистанции 400м плавание с аквалангом (3.23,02) и бронзу на дистанции вдвое короче (1.30,65).

14-летняя спортсменка Паулине Танис в возрастной категории с девушками до 17 лет также поднялась на подиум кубка мира, выиграв бронзу в спринте 50м плавание в ластах с временем 19,12.

Обе спортсменки занимаются в спортивной школе Akvalang под руководством Татьяны Икконен.

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