Эстонские подводники выиграли 3 медали в финале кубка мира
С 18 по 20 октября в Италии состоялся финал кубка мира по плаванию в ластах. Эстонские спортсмены вновь показали достойные результаты на международном уровне и завоевали 3 медали.
Полина Икконен в течение всего сезона показывала высокий уровень результатов на международных стартах. В финале кубка мира Полина выиграла две медали в юношеской возрастной категории: серебро на дистанции 400м плавание с аквалангом (3.23,02) и бронзу на дистанции вдвое короче (1.30,65).
14-летняя спортсменка Паулине Танис в возрастной категории с девушками до 17 лет также поднялась на подиум кубка мира, выиграв бронзу в спринте 50м плавание в ластах с временем 19,12.
Обе спортсменки занимаются в спортивной школе Akvalang под руководством Татьяны Икконен.
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