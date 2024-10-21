Лучшая триатлонистка Эстонии вошла в топ-10 на соревнованиях Ironman в Португалии
Лучшая триатлонистка Эстонии Кайди Кивиоя заняла седьмое место в категории PRO среди женщин на соревнованиях Ironman 70.3 в Португалии (Кашкайш).
Кивиоя проплыла 1,9 км за 27:37, затем проехала на велосипеде 90 км за 2:23:59 и завершила полумарафон за 1:24:38. Общий результат 4:20:52 позволил эстонской триатлонистке занять седьмое место.
„Этот результат определенно был не тем, ради чего я сюда приехала. Это был не плохой день, а просто один посредственный день“, — сказала Кивиоя через пресс-службу Эстонской федерации триатлона. „Я в самом начале велогонки осталась в одиночестве и все два часа прошли так. Это было тяжело морально, и я не смогла заставить себя улучшить свою позицию. Бег тоже не был выдающимся. Не худший мой результат, но уж точно не лучший. Сезон был долгим, и на этот раз мне не хватило энергии“.
Победу на соревнованиях Ironman 70.3 в Португалии одержала англичанка Лиззи Райнер с результатом 4:15:18. Второе место заняла француженка Жанни Колон (4:15:20), а третье — швейцарка Леаны Биссиг (4:16:28).
Среди других эстонцев, участвовавших в Ironman 70.3, финишировали Прийт Куусеорг (5:37:05) и Райко Маремяэ (8:02:18). На полной дистанции Ironman Михаил Смирнов завершил гонку с результатом 11:00:56.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.