Лучшая триатлонистка Эстонии вошла в топ-10 на соревнованиях Ironman в Португалии

„Этот результат определенно был не тем, ради чего я сюда приехала. Это был не плохой день, а просто один посредственный день“, — сказала Кивиоя через пресс-службу Эстонской федерации триатлона. „Я в самом начале велогонки осталась в одиночестве и все два часа прошли так. Это было тяжело морально, и я не смогла заставить себя улучшить свою позицию. Бег тоже не был выдающимся. Не худший мой результат, но уж точно не лучший. Сезон был долгим, и на этот раз мне не хватило энергии“.