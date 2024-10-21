8-9 часов ожидания на улице в любую погоду: очереди на погранпункте в Нарве не уменьшаются

„Благо, погода была отличная и автобус дружный достался. Весьма негативный опыт прохождения границы. И не понимаю, на каком этапе все так виснет. Вроде пропустили нас довольно резво, чемоданы мало досматривали, а день убит в очереди“, - пишет Александра в группе „Граница Нарва-Ивангород“. Она отмечает, что таможенники, которые проверяли ее вещи, были дружелюбными и в Эстонии, и в России.

Елена, еще одна участница этой группы, отмечает, что проходила границу в будний день, стояла в очереди семь часов под дождем. „Очередь наша начиналась от карты, но перед входом что-то творилось непонятное, толпа людей без никакой системы, местные шли как хотели и никто их не тормозил, в 12 сменилась, как я поняла смена, и мы пошли быстрее, нас досмотрели за три минуты, мне непонятно, у всех так быстро или просто человеческий фактор?“ Виталий в комментариях к посту добавляет, что на прошлой неделе стоял восемь часов. Екатерина, продолжая тему, пишет, что проходила границу в воскресенье, но неделей раньше. „Передо мной и за мной люди менялись, занимали, то есть продавали и продавали [очередь]. А по словам людей, виноваты таможенники“, - замечает она.

Некоторые участники группы пишут, что они становятся свидетелями, как кто-то пытается провести телевизор или другие товары, которые, согласно, санкциям не могут быть вывезены из ЕС, поэтому специалисты начинают заниматься оформлением документов, а из-за этого замедляется прохождение досмотра следующих проходящих людей.

Также, как отмечает Департамент полиции и погранохраны, часто они обнаруживают, что люди, выезжающие из Эстонии, незаконно проводят какое-то время в Шенгенской зоне. Общение с такими людьми и оформление документов занимает время пограничников. Так, 19 октября в Нарве пограничники проверили гражданина Молдовы и установили, что он уже два дня находится в странах Шенгенской зоны без законных оснований. Ему были выданы предписание покинуть Эстонию и запрет на въезд на три года, он получил штраф в размере 600 евро.