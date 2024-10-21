Большой куш. Футболиста итальянского „Ювентуса“ и его очень популярную партнершу ограбили

На момент кражи пара не находилась дома. Луис ужинал после матча Серии А „Ювентус“ — „Лацио“, в котором его команда одержала победу со счетом 1:0, в то время как Леманн, выступающая за женскую команду „Ювентуса“, отправилась в Милан на матч чемпионата Италии.

Воры забрали 11 часов Луиса на сумму около 500 тысяч евро и несколько бриллиантовых колье Леманн. Сигнализация сработала примерно в 1:30 ночи, и на место происшествия прибыли полиция и судебно-медицинские эксперты, но пока о результатах расследования ничего не известно.

Отметим, что это не первый случай ограбления на виллах в одном из самых престижных районов Турина. Ранее жертвами злоумышленников стали Мойзе Кин и Кайо Жорже, а Анхель Ди Мария смог предотвратить кражу благодаря помощи Душана Влаховича, который в то время был его соседом.

Бразилец Луис выступает за „Ювентус“ с лета этого года, а следом за ним в клуб перешла швейцарка Леманн, которая считается одной из самых популярных футболисток мира с почти 17 миллионами подписчиков в Instagram.

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