Фильм о Келли Сильдару стал предметом обращения в Инспекцию по защите данных. Хенри Сильдару: „Келли, пожалуйста, убери меня из своего фильма!“

„Из документального фильма, который скоро выйдет на экраны в Эстонии — „Келли. Чужая мечта“. Я пытался понять, зачем моей сестре нужен такой документальный фильм, где много мелкой и средней лжи, а также несколько примеров более крупной“, — написал Хенри Сильдару в Facebook сегодня утром.

Хенри не понимает, почему фильм пытается показать и доказать, что Келли на самом деле не хотела быть профессиональным фристайлером, в то время как сестра на протяжении многих лет рассказывает ему о том, как ей нравится кататься на лыжах и соревноваться.

Я не хочу участвовать в этом фильме! Келли, пожалуйста, убери меня из своего фильма!

„Келли продолжает заниматься лыжным спортом и стремится к Олимпиаде. На галла-вечере „Лучшие спортсмены Эстонии“ в 2022 году ты упоминала о движении к своей мечте перед всем эстонским народом. Чья же это мечта?“ — задает вопрос 18-летний Хенри.

Жалоба в эстонскую Инспекцию по защите данных

Он добавляет, что, к сожалению, Келли использовала в своем фильме кадры, снятые Хенри и их отцом, без их разрешения.

„Я вместе с отцом официально обратился в эстонскую Инспекцию по защите данных. Мы отправили необходимые уведомления создателю фильма с просьбой убрать из „Келли. Чужая мечта“ кадры, которые сняты мной и моим отцом, а также наши лица и голоса. Как это возможно в нашей маленькой Эстонии, что такие документальные фильмы могут снимать о нас, нарушая наши права? Сегодня это может делать любой?“ — удивляется Хенри.

Он продолжает: „Я отправил Келли личное письмо. Келли, зачем тебе документальный фильм, построенный на лжи, созданный с нарушением прав меня и моего отца? Ответа не получил! Келли, зачем ты просишь людей лгать в фильме, утверждая, что отец заставлял тебя тренироваться до заката и ты падала от усталости? Вообще, имела ли место подобное? Я не хочу участвовать в этом фильме! Келли, пожалуйста, убери меня из своего фильма!“

Delfi попытался получить комментарий на обвинения Хенри и от Келли Сильдару, но она сегодня утром была недоступна.