У сестры императора Николая II были друзья в Эстонии

Великая княгиня Ольга родилась в Петергофе 13 июня 1882 года, она была младшей дочерью российского императора Александра III и Марии Федоровны. Мать Ольги была дочерью короля Дании Кристиана IX, так что великая княгиня состояла в родстве с русской и датской королевскими семьями. Родственниками Ольги были король Греции Константин I, король Великобритании Георг V, король Дании Кристиан X и король Норвегии Хокон VII.