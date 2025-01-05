05.01.2025, 08:51
У сестры императора Николая II были друзья в Эстонии(1)
Несколько лет назад были обнаружены письма великой княгини Ольги Александровны к подруге, сестре милосердия родом из Эстонии. Женщины сблизились во время Первой мировой войны. Братом Ольги Александровны был последний российский император Николай II.
Великая княгиня Ольга родилась в Петергофе 13 июня 1882 года, она была младшей дочерью российского императора Александра III и Марии Федоровны. Мать Ольги была дочерью короля Дании Кристиана IX, так что великая княгиня состояла в родстве с русской и датской королевскими семьями. Родственниками Ольги были король Греции Константин I, король Великобритании Георг V, король Дании Кристиан X и король Норвегии Хокон VII.
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