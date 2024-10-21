В США умер Фетхуллах Гюлен. В Турции его обвиняли в попытке госпереворота и требовали экстрадировать

83-летний Гюлен умер в клинике в штате Пенсильвания, передает „Медуза“. Ранее у него диагностировали почечную недостаточность, диабет, а также деменцию, отмечает CNN Turk.

В США Гюлен жил с 1999 года. В Турции его обвиняли в попытке государственного переворота, предпринятой 15–16 июля 2016 года. Тогда во время отпуска президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана военные попыталась взять под контроль стратегически важные объекты в Анкаре, Стамбуле и других городах. В частности, группа заговорщиков захватила авиабазу вместе с находившимися на ней истребителями-бомбардировщиками F-16, с помощью которых затем было обстреляно здание парламента. В результате двухдневных столкновений в Турции погибли более 250 человек, еще более двух тысяч получили ранения. Более 300 человек получили пожизненные сроки по обвинениям в попытке захвата власти и в покушении на жизнь президента.

В Анкаре Гюлена считают организатором этой попытки переворота. Турция потребовала от США его экстрадиции и объявила „движение FETO“ террористическим. Гюлен обвинения отрицал.

Фетхуллах Гюлен — писатель, мыслитель и идеолог движения, созданного им в 1970-х годах под названием „Хизмет“ (оно же было позже названо Эрдоганом FETO). Основанное им движение стало частью формирующегося „европейского ислама“, говорится на официальном сайте Гюлена. Оно насчитывает несколько миллионов последователей и занималось в том числе открытием сети исламских школ и университетов по всему миру. Сам Гюлен выступал против насилия, террора и атак смертников, а также был первым мусульманским богословом, публично осудившим атаки 11 сентября в США.

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