SKY Радио
21.10.2024, 11:10

SKY Радио остается самой популярной в Эстонии коммерческой радиостанцией на русском языке

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SKY Радио.
SKY Радио.
ФОТО: SKY Радио

Согласно свежему исследованию фирмы Kantar Emor, SKY Радио остаётся самой популярной в Эстонии коммерческой радиостанцией на русском языке. По данным исследования, в неделю SKY Радио слушают 77 000 человек. Кроме того, SKY Радио является безусловным лидером в Таллинне и Харьюмаа, где станцию слушают 43 000 человек в неделю.

Утреннему шоу ЗапуSKY! на SKY Радио отдают предпочтение 39 000 человек в неделю, и это первое место среди коммерческих радиостанций, вещающих на русском языке.

По будням вечернее шоу Drive Time на SKY Радио с 29 000 слушателей в неделю является самым популярным радиошоу среди всех русскоязычных радиостанций Эстонии во временном интервале с 15:00 до 19:00.

По данным Kantar Emor, за период с апреля по сентябрь 2024 года в течение недели слушатели коммерческих русскоязычных станций Эстонии продемонстрировали следующие предпочтения:

SKY Радио – 77 000

Народное Радио – 67 000

Юмор FM – 51 000

Super Радио – 43 000

Star FM Plus – 26 000

Независимое исследование аудитории было проведено фирмой Kantar Emor с 1 апреля 2024 по 30 сентября 2024 года.

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