SKY Радио остается самой популярной в Эстонии коммерческой радиостанцией на русском языке

Согласно свежему исследованию фирмы Kantar Emor, SKY Радио остаётся самой популярной в Эстонии коммерческой радиостанцией на русском языке. По данным исследования, в неделю SKY Радио слушают 77 000 человек. Кроме того, SKY Радио является безусловным лидером в Таллинне и Харьюмаа, где станцию слушают 43 000 человек в неделю.