SKY Радио остается самой популярной в Эстонии коммерческой радиостанцией на русском языке(3)
Согласно свежему исследованию фирмы Kantar Emor, SKY Радио остаётся самой популярной в Эстонии коммерческой радиостанцией на русском языке. По данным исследования, в неделю SKY Радио слушают 77 000 человек. Кроме того, SKY Радио является безусловным лидером в Таллинне и Харьюмаа, где станцию слушают 43 000 человек в неделю.
Утреннему шоу ЗапуSKY! на SKY Радио отдают предпочтение 39 000 человек в неделю, и это первое место среди коммерческих радиостанций, вещающих на русском языке.
По будням вечернее шоу Drive Time на SKY Радио с 29 000 слушателей в неделю является самым популярным радиошоу среди всех русскоязычных радиостанций Эстонии во временном интервале с 15:00 до 19:00.
По данным Kantar Emor, за период с апреля по сентябрь 2024 года в течение недели слушатели коммерческих русскоязычных станций Эстонии продемонстрировали следующие предпочтения:
SKY Радио – 77 000
Народное Радио – 67 000
Юмор FM – 51 000
Super Радио – 43 000
Star FM Plus – 26 000
Независимое исследование аудитории было проведено фирмой Kantar Emor с 1 апреля 2024 по 30 сентября 2024 года.