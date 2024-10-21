Кара-Мурза: неприемлемо дискриминировать людей из-за русского языка или российского паспорта. Я с этим буду бороться(3)
На прошлой неделе на Youtube-канале "Скажи Гордеевой“ вышло интервью с Владимиром Кара-Мурзой и его супругой. Публикуем самые интересные фрагменты интервью.
О чудесах, освобождении и планах
Я оказался за пределами своей страны помимо своей воли, меня никто не спросил. Как не спросили ни у кого, кто был в том обмене. Наша высылка противоречила всем на свете правилам и законам, начиная с 61 статьи Конституции, которая четко и ясно говорит, что ни один российский гражданин не может быть выслан за пределы Российской Федерации без его или ее согласия. Нашего согласия никто не спрашивал. Я еще несколько недель назад был убежден, что придется заканчивать свою жизнь в Омской тюрьме. А сейчас мы с Вами сидим в замечательном городе Страсбурге и разговариваем. Я буду делать то, что я могу делать, вынужденно находясь за пределами России. Прежде всего бороться за освобождение политзаключенных - за тех, кто остался там. Вытаскивать их, как вытащили нас. Теперь я чувствую моральную ответственность перед другими. Я с этой ответственностью живу каждый день. Я буду делать все для того, чтобы эти обмены продолжались, потому что людей нужно спасать в прямом, а не переносном смысле этого слова. И очень важный момент - это подготовка к тем будущим переменам в России, к постпутинскому транзиту, к демократии, которую мы на этот раз должны сделать правильно. И эту подготовку можно и нужно делать на международном уровне.
Не жалеет ли, что в 2022 году вернулся в Россию
Когда ровно год назад меня отправляли этапом из Москвы в Сибирь, ко мне подошел начальник медчасти в СИЗО-5 и честно сказал: "У Вас где-то год-полтора, когда Вы туда попадете“. [...] Поэтому я понимал, что времени не очень много. [...] Меня много раз спрашивали в письмах, жалел ли я о возвращении в Россию. На этот вопрос есть два честных ответа. Первый ответ: как муж, как отец, как живой человек, я жалел каждую минуту каждого дня, когда я не мог обнять своих детей, когда не мог услышать голоса в трубке. Второй ответ: как российский политик, я не мог поступить иначе. Я всю свою жизнь был убежден, что политик должен находиться в своей стране. Если ты претендуешь быть публичным политиком - а я на это претендую -, это подразумевает некий уровень публичной ответственности, который перевешивает уровень личного комфорта и личной безопасности.
"Мы не можем ждать еще 38 лет“
Этот наш обмен вытащил 16 человек из путинского ГУЛАГа. Для меня он исторический прежде всего из-за того, что впервые за 38 лет, с 1986 года, посредством вот такого международного обмена из российских тюрем вытащили не только западных граждан, которые там сидели, а вытащили наших политзаключенных. Последний раз это было осенью 1986 года, когда освободили основателя Московской Хельсинской группы Юрия Федоровича Орлова. С тех пор прошло почти четыре десятилетия. Мы не можем ждать еще 38 лет до следующего подобного обмена, потому что у людей нет этого времени. У многих из них и двух лет нет.
"Очень важно, чтобы Путину не позволили сохранить лицо после окончания войны“
Режим Путина должен проиграть войну в Украине. Во-первых, потому что это война абсолютно несправедливая, незаконная и преступная, а во-вторых, в нашей стране толчком для позитивных изменений внутри страны, изменений в сторону большей свободы, большей демократизации и большего уважения к правам собственных граждан, служит проигранная агрессивная война. Не зря Александр Солженицын в „Архипелаг ГУЛАГ“ пишет: "благословенны не победы в войнах, а поражения в них!“ [...] Поэтому путинский режим должен проиграть войну в Украине. В известном смысле, путинский режим уже проиграл войну в Украине. Мы прекрасно помним цели, которые ставились Кремлем при ее начале: Киев за пять дней, уничтожение Украины как суверенного, самостоятельного и демократического государства. Ни того, ни другого совершенного очевидным образом не случилось. Более того, впервые со времен Второй мировой войны, со времен Великой отечественной войны, сегодня иностранные войска находятся на настоящей, международно признанной территории России. Это публичное унижение для любого диктора. Очень важно, чтобы Путин не только не выиграл эту войну, но и чтобы ему не позволили сохранить лицо после окончания войны. Это должен быть проигрыш и поражение. Это важно не только для Украины и всей Европы, это важно и для России.
О санкциях против россиян
Очень важно, чтобы санкции носили адресный, персональный характер, чтобы они были направлены против людей, которые действительно этого заслуживают. Реакцию Кремля на санкции мы видим. При всем их показном антизападничестве они очень боятся потерять доступ к этим всем западным авуарам. Весь принцип закона Магнитского - это фраза, которую Борис Немцов очень часто повторял на нашим с ним встречах: " Страну не трогайте, негодяев наказывайте“. Этот принцип абсолютно гениален.
После начала полномасштабной войны, после начала крупнейшего военного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, понятно, что санкции не могут быть только индивидуальными. Понятно, что нужны санкции, которые будут направлены против военной машины и военной экономики. Нужны санкции, чтобы затруднить, а лучше сделать невозможным для режима Путина продолжать эту войну. Я вижу очень много проблем с тем, как этот санкционный механизм функционирует сейчас. Я вижу, насколько неадекватно применяются эти санкции в отношении людей, которые этого заслуживают. Например, сын господина Артякова, первого заместителя главы корпорации Ростех, поставляющего 80% всех вооружений российской армии в Украине, свозил свою девушку в Милан. Как такое возможно?! [...] Внучатая племянница самого Путина свободно ездит по всему Евросоюзу. Это зияющие дыры в этом санкционном организме. Он не выполняется так, как он должен выполняться.
Отдельная тема - продолжающиеся до сих пор поставки западных военных технологий вооруженным силам Российской Федерации. В обход, через третьи лица.
Я считаю абсолютно недопустимым, чтобы в XXI веке в странах, которые являются демократическими, где есть независимое правосудие и настоящая правовая система, была дискриминацию по принципу гражданства. Когда я вижу, что, с одной стороны, в российской ракете, которая 8 июля ударила по детской больнице в Киеве, были микрочипы западного производства, а, с другой стороны, правозащитников, адвокатов, которые защищают российских политзаключенных или украинских военнопленных, сотрудников "Мемориала“ не пускают во многие страны Евросоюза только из-за того, что у них российский паспорт и они являются гражданами России, это абсолютно неприемлемо. Это значит, что санкционный механизм должен быть откалиброван таким образом, чтобы он действительно бил по путинскому режиму и путинской военной машине и экономике, а также по тем всем, кто действительно несет ответственность за эту войну. Чтобы не было ситуации, когда человек не может никуда поехать, ничего сделать и пересечь границу только из-за того, что у него в кармане российский паспорт. Я привык всю жизнь говорить то, что я думаю. Я не боялся это говорить в России, в том числе сидя в клетке в московского городского суда, и уж точно не буду бояться критики в Twitter [сейчас X - прим.ред.]. Я считаю, что это неприемлемо в XXI веке в демократических странах дискриминировать людей только за то, что они говорят на русском языке или имеют российский паспорт. И я с этим буду бороться.
Кем Кара-Мурза видит себя в будущей России?
Я, безусловно, имею амбиции. Но это вопрос третьей или четвертой степени важности. Я посчитаю огромной честью, если мне предоставится возможность послужить своей стране в том качестве, в котором я смогу ей быть полезным. [...] Главное, чтобы Россия стала демократической страной, и именно на это должны быть направлены все усилия.
Я не согласен с теми людьми, которые желают смерти Путину. Я желаю ему крепкого здоровья, потому что я хочу увидеть его лицо, когда он будет сидеть в этому суде, как сидел Милошевич в свое время. Я хочу, чтобы его лицо увидели родные Бориса Немцова, родные Алексея Навального, все те, кто потерял своих близких в Украине в последние годы.
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