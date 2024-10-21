Кара-Мурза: неприемлемо дискриминировать людей из-за русского языка или российского паспорта. Я с этим буду бороться

Я оказался за пределами своей страны помимо своей воли, меня никто не спросил. Как не спросили ни у кого, кто был в том обмене. Наша высылка противоречила всем на свете правилам и законам, начиная с 61 статьи Конституции, которая четко и ясно говорит, что ни один российский гражданин не может быть выслан за пределы Российской Федерации без его или ее согласия. Нашего согласия никто не спрашивал. Я еще несколько недель назад был убежден, что придется заканчивать свою жизнь в Омской тюрьме. А сейчас мы с Вами сидим в замечательном городе Страсбурге и разговариваем. Я буду делать то, что я могу делать, вынужденно находясь за пределами России. Прежде всего бороться за освобождение политзаключенных - за тех, кто остался там. Вытаскивать их, как вытащили нас. Теперь я чувствую моральную ответственность перед другими. Я с этой ответственностью живу каждый день. Я буду делать все для того, чтобы эти обмены продолжались, потому что людей нужно спасать в прямом, а не переносном смысле этого слова. И очень важный момент - это подготовка к тем будущим переменам в России, к постпутинскому транзиту, к демократии, которую мы на этот раз должны сделать правильно. И эту подготовку можно и нужно делать на международном уровне.