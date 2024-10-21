На президентских выборах в Молдове пройдет второй тур. Присоединение к ЕС на референдуме поддержала только половина избирателей

По итогам подсчета 98,29% бюллетеней действующая глава республики Майя Санду набрала 41,92%, передает „Медуза“. В следующем туре, который пройдет 3 ноября, она встретится с занявшим второе место бывшим генпрокурором Александром Стояногло, который набрал 26,35%. Стояногло поддерживает Партия социалистов бывшего президента республики Игоря Додона.

В ходе подсчета голосов Санду заявила, что „преступные группировки“, которые работают с „иностранными силами“, враждебными национальным интересам Молдовы, намеревались купить 300 тысяч голосов. По ее словам, у ее команды есть доказательства этого „мошенничества беспрецедентного масштаба. „Их целью было подорвать демократический процесс. Их намерение — посеять страх и панику в обществе“, — написала Санду. Она добавила, что ждет окончательных результатов и „ответит твердыми решениями“.

Вместе с выборами президента в Молдове проходил референдум об изменении конституции для вступления в Евросоюз. По данным обработки более 98% протоколов, 50,03% ответили „да“, 49,97% — „нет“. Предварительные опросы, проводившиеся перед референдумом, как отмечает BBC News, показывали гораздо более уверенную победу сторонников евроинтеграции. За вступление в Евросоюз призывала голосовать и сама Санду.

Несколько кандидатов в президенты бойкотировали референдум, а вышедший во второй тур Александр Стояногло заявил, что не поддерживает идею изменения конституции, хотя и добавил, что является сторонником „европейских устремлений“ своей страны.

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