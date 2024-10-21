Около латвийско-белорусской границы обнаружены могилы нелегальных мигрантов

Не всех мигрантов задерживают. Некоторых госпитализируют по гуманитарным соображениям, часто требующим медицинской помощи. Служба скорой медицинской помощи также является относительно частым гостем на пограничной полосе.

Арвидс Куцинс, председатель думы Аугшдаугавского края говорит: „Я лично знаю это место. От границы - 40 км или больше. Если ехать по дорогам, то будет даже 60 километров. Потом продавцы говорят: „Да, их видели в магазине, покупающими молоко и все остальное““.

Заброшенные сельские дома иногда используются нелегалами как укрытия или временные убежища. Недавно был выявлен случай, когда предполагаемые перевозчики держали мигрантов запертыми в подвале дома в волости Калупес.

С 2021 года задержано более 28 тысяч нарушителей границы Латвии. Это почти на 10 тысяч больше, чем все население Краславского края.

На участке возле озера Ричу вдоль края забора видна мощеная дорожка. Последняя группа из 18 мигрантов была задержана здесь пограничниками в понедельник, 14 октября.

„Мы их не считаем. Бывали случаи, когда подкапывали под забором, но чаще резали и повреждали забор. Замки тоже были повреждены“, - сказал Пукинскис.

С тех пор, как на латвийско-белорусской границе был построен забор, еще больше мигрантов были остановлены до пересечения границы.

С начала кризиса нелегальных мигрантов латвийско-белорусская граница практически все время находилась под усиленным контролем. Последнее продление мер повышенной безопасности было одобрено правительством Латвии в сентябре этого года. Пограничники сейчас ожидают установки камер, что должно произойти в 2026 году.

Мигрантов можно встретить в Латгале, гуляющих по улицам, совершающими покупки в магазине, посещающих сауну и даже похороненными на собственных кладбищах. Жители у восточной границы Латвии устали ждать более активного участия государства и проявляют инициативу для усиления безопасности.

К перевозке нелегальных мигрантов постоянно привлекаются и местные жители, поэтому в закон внесли поправки, установив за это реальный тюремный срок. Те, кто живет на границе, ощущают это давление сильнее всего.

За три года в службу поступило 440 вызовов на границу. Количество звонков не равно количеству пациентов. За три года в больницы доставили 185 мигрантов.

В этом году сотрудники „скорой“ выезжали на вызов к двум уже умершим мигрантам. Что происходит с трупами, пограничник не знает, это компетенция полиции. В Госполиции утверждают, что мертвых находили и в прошлом году. Всего обнаружено 8 умерших нелегалов - шесть женщин и двух мужчин.

На окраине приграничного села Силене есть православные кладбища. По данным Госполиции, там похоронен один из умерших мигрантов, найденных в регионе. Передача, посетив эти могилы, пришел к выводу, что из центральной дороги кладбища трудно увидеть неопрятную могилу и два свежих деревянных креста, окруженных сорняками.

„Без опознавательных знаков, без ничего. Там цветы положили, это сделала моя соседка. Я ей сказала, а она говорит: „Тогда я все уберу и хотя бы цветы поставлю“, - рассказала местная жительница.

Примерно через 100 километров, в Краславском крае, в лесу находится небольшое, практически заброшенное кладбище. За забором похоронены мигранты, а на их могилах написано „Неизвестный“. Госполиция сообщает, что с прошлого года констатировано восемь умерших людей, пересекавших границу, но в приграничном регионе говорят, что их больше.

В приграничной зоне проживает почти 45 тысяч человек. Встречи с мигрантами там уже обычное дело. Председатель Краславской краевой думы Гунарс Упениекс говорит, что были и случаи проникновения в город нарушителей границы. От границы до центра Краславы всего около пяти километров.

Жители Краславского края постоянно жалуются в местную думу, что чувствуют себя небезопасно. По их инициативе 31 октября там пройдет семинар, на который будет приглашен и министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис. Жители приграничных районов хотят более четкого понимания действий в случае угрозы, более тесного сотрудничества с госструктурами власти и готовы сами включиться в укрепление безопасности в регионе.

Упениекс не считает, что ситуация дошла до такой стадии, что жителям надо создавать волонтерские отряды.

„Думаю, что мы еще не зашли так далеко, но вопрос в том, как лучше сотрудничать. Полагаю, мы можем многое сделать. Мы общаемся с силовыми структурами. В любом случае мы укрепляем себя, пограничники - себя, МВД - себя“, - сообщил Упениекс.

Латвийская Трансатлантическая организация также изучила настроения населения на границе. И тоже сделан вывод о том, что государственные учреждения Латвии не уделяют должного внимания тем, кто живет на границе.

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