В Вильнюсе подожгли дверь Министерства обороны. Премьер-министр Литвы: „Мы не способны себя защитить“

Как заявил на пресс-конференции в воскресенье министр национальной обороны Лауринас Кащюнас, несколько актов вандализма связаны друг с другом.

„Это вандализм со стороны неадекватного, нетрезвого человека. Это не похоже на диверсию или действие, инспирируемое внешними силами. Мужчину задержали и мы узнаем все подробности. [...] Уроки надо извлекать, но самое главное, что мы задержали этого человека“, - сказал Л. Кащюнас.

Для самого Министерства национальной обороны больших потерь нет.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис, также прокомментировавший ситуацию, заметил, что в последнее время наблюдается неспособность защитить государственные учреждения и даже комиссариаты.

„Если не можем реагировать должным образом, а в такое время находятся силы, которые делают то, что хотят. Мы видим это последовательно не только в Вильнюсе, где бесчинствуют поджигатели, но и в других частях Литвы, горят полицейские участки, сами полицейские не в состоянии себя защитить“, - сказал С. Сквернялис.

По его словам, подобные события вызваны также нехваткой сотрудников полиции.

Как уже сообщал Delfi, в 7.13 утра в Министерстве национальной обороны сработала сигнализация. Дежурный заметил дым на первом этаже здания, пламени не было видно. В Министерство были направлены 4 пожарные машины и автомобиль с лестницей. Также прибыл большой отряд полиции.

Около 8 часов пожар был потушен. Деревянные двери и пластиковые потолочные панели сгорели.

Проверка записей с камер наблюдения показала, что дверь была подожжена намеренно. Мужчина, личность которого пока не установлена, наполнил его горючей жидкостью, поджег и скрылся. Представитель департамента полиции Рамунас Матонис говорит, что в поджоге подозревают мужчину 1984 г. р., он задержан. Подозреваемый оказался в состоянии легкого опьянения (0,63 промилле).