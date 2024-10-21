Юлия Навальная - The Times: „Убеди я мужа остаться в изгнании, я бы чувствовала еще более сильную вину“

О том, могла ли убедить Навального не возвращаться в Россию: „Могла. Я могла устроить скандал, кричать и все такое. И он бы прислушался ко мне. А потом мы жили бы в изгнании, несчастные“.

О решении Навального вернуться в Россию: „Когда он решил вернуться в Россию, не было причин его останавливать, потому что вся его политическая жизнь основывалась на внутренней российской политике. Он не мог быть в изгнании. Хотя было очевидно, что именно в изгнание [Навального] хотели отправить Путин и его режим. И это страшная трагедия моей жизни. Но полностью понимаю, что ты должен сражаться [в таких ситуациях]. Это его жизнь, его выбор, его убеждения. Убеди я его остаться в изгнании, я бы чувствовала еще более сильную вину“.

О том, хочет ли она отмотать время назад и не дать Навальному вернуться: „Да, я вижу в этом смысл, чтобы мой любимый муж остался живым, конечно. Чтобы делить с ним самые счастливые дни жизни, нянчиться с внуками и читать им книги — да, конечно [хочу]. Но [в то же время] думаю, что в моей жизни произошло так много событий, что оборачиваться назад не стоит. Иначе это погрузит меня в очень сложные размышления. И только усложнит мою и без того по-настоящему трудную жизнь“.

О том, почему скрывает, где живет, и обзавелась телохранителями: „Это вынужденная необходимость [из-за угроз безопасности, возникших после убийства Навального]“. „Иногда я пытаюсь сбежать от охраны. Условно, если мне надо пойти в химчистку, должны ли они меня сопровождать? Я не хочу превращаться в такого человека“.