ВИДЕО | „Не язык сейчас бросает бомбы“: в Нарве стартовал новый проект Русского театра(3)
20 октября в нарвском ДК „Ругодив“ горожане встретились с актерами Русского театра. В малом зале прошло первое мероприятие в рамках нового экспериментального проекта Lühietendused Narvas. RusDelfi расспросил инициатора встречи Александра Кучмезова, зачем этот формат нужен Русскому театру, и поговорил с актрисами о том, как нарвитяне их приняли, о русском языке, есть ли у них волнение из-за кризисов в стране и о том, какие постановки ждать горожанам в ближайшее время.
По словам Александра Кучмезова, часто звучала претензия к Русскому театру, что он редко привозит в Нарву свои спектакли, поэтому новые руководители решили, что надо увеличить количество проектов для Ида-Вирумаа.
„Привезти спектакль в регион - это дорогое удовольствие для театра, - объясняет Кучмезов, который стал руководителем проектов Русского театра для Ида-Вирумаа. - Для оплаты всех расходов приходится делать стоимость билета выше, чем в Таллинне. Но платежеспособность людей в Нарве меньше, чем в столице. Искусственно занижать цены тоже нельзя, потому что это уведет театр в минус. Поэтому, чтобы избежать нерентабельности, появилась идея, помимо гастрольных спектаклей, придумать более простые с технической стороны встречи как специальные театральные события. Обычно спектакль - это декорации, костюмы. А мы предложили менее затратные идеи и в плане оформления, и в плане транспортировки“.
На первой встрече четыре актрисы Русского театра Алина Кармазина, Татьяна Егорушкина, Марина Малова и Анна Сергеева в формате интервью рассказали о том, как они когда-то, в детстве, захотели связать свою жизнь с театром, как поступали в театральные вузы, что помнят о тех счастливых, но непростых временах учебы, как они пришли работать в Русский театр, о некоторых своих ролях, о радостях и сложностях жизни актера. Каждая их них читала стихи. Вопросы задавал Александр Кучмезов, а в завершении вечера у зрителей была возможность задать свои вопросы. Их оказалось неожиданно много.
„В Нарве наша целевая аудитория, нам всем здесь нравится бывать и работать, здесь очень теплые приемы, - рассказывает Кучмезов. - Публика принимает нас здесь по-особенному, душевно, чувство появляется, когда я здесь играю, что люди хотят нас обнять прямо на сцене“.
Проект „Короткие встречи“ Кучмезов называет своего рода исповедью. „Мы видим артистов в разных образах, а здесь была возможность увидеть актрис такими, какие они есть, - поясняет свою мысль актер. - Был бы жив Чехов, он бы на основе жизненных историй Тани Егорушкиной написал бы 2-3 пьесы минимум. Алина Кармазина когда-то поступила успешно на учебу в Санкт-Петербург, а заканчивала учебу уже в Таллинне. Почему? Про все это можно было спрашивать“.
После завершения общения со зрителями RusDelfi поговорил с актрисами.
Театр сейчас актуален за человеческое присутствие, за то живое, что происходит
„Я надеюсь, что такие встречи будут еще проходить, потому что нам тоже не хватает отклика от зрителя, потому что обычно спектакль заканчивается аплодисментами, кто-то выставляет сториз в инстаграм, но на этом отклик заканчивается, а всегда интересно посмотреть в глаза зрителю, услышать от него теплые слова, а может быть, и критику, - делится своими мыслями Татьяна Егорушкина. - Мне этот формат понравился. Я благодарна нарвским зрителям, которые сегодня пришли и были с нами эти два часа“.
„Мне кажется, что театр сейчас актуален за человеческое присутствие, за то живое, что происходит, - продолжает Татьяна. - Для меня это самое важное. Вот это живая энергия, энергия жизни, тепла и возможности подумать, может быть, иногда поплакать, но над чем-то живым“.
Марина Малова рассказала, что ей понравилась идея Александра Кучмезова организовать такие встречи в Нарве, чтобы ближе познакомиться со зрителями. „У нас получилась теплая встреча, и мы очень переживали, нервничали по этому поводу, - говорит Марина. - Думали, может быть, нас кто-то не знает, неизвестно, как отнесутся к нам, но, тем не менее, оказалось, люди, знающие, ходят в театр, много было вопросов и теплое отношение. За что огромное спасибо нарвитянам“.
Алина Кармазина также поблагодарила зрителей, ей было приятно, что пришедшие на встречу горожане видели многие спектакли с участием актрис, были в контексте деятельности Русского театра. На вопрос, есть ли переживания из-за законов, которые сейчас принимаются, Алина ответила, что главное - это оставаться позитивными. „Пока что мы стараемся держаться, - говорит Алина. - Главное верить, что все будет хорошо. Я думаю, что это единственное, что сейчас можно сказать, потому что, ну а что скажешь, когда людям тяжело и когда в стране происходят кризисы, только позитив“.
Как говорят чиновники, что пока к нам ходит зритель, который хочет видеть спектакли на русском языке, так долго мы и будем существовать.
О том, есть ли страх за свою профессиональную актерскую жизнь на русском языке после различных призывов убрать надписи на русском из публичного пространства, актриса театра Анна Сергеева рассказала, что ей понятен этот страх за звучание русского языка. „Мы все понимаем, что происходит в мире, но язык ни в чем не виноват, не язык сейчас бросает бомбы, это не с языком связано, - делится мнением Анна. - Но эта тенденция совершенно мне ясна и понятна. Конечно, мы в театре волнуемся по этому поводу. Мы не знаем своего будущего, сколько вообще мы еще проживем, как театр. Но, как говорят чиновники, что пока к нам ходит зритель, который хочет видеть спектакли на русском языке, так долго мы и будем существовать. То есть это все зависит от зрителя, а зритель голосует ногами за культуру, которую он хочет видеть“. Анна добавляет, что она любит свою профессию, и если ей скажут, что она не может играть на русском языке, а должна играть, например, на французском, итальянском, то она с радостью будет играть на других языках, в том числе на эстонском“.
Мы все понимаем, что происходит в мире, но язык ни в чем не виноват.
В ноябре, по словам Кучмезова, в Нарву в рамках проекта „Короткие встречи“ приедут молодые актеры „Русского театра“ со своим сторителлинговым выступлением. Это будет уже опробованная на публике программа. „Ребята собрались, подготовили истории, которые по их задумке сопровождаются живой музыкой, они сами играют на музыкальных инструментах, сами поют, - добавляет Александр. - Это легко, весело, с нотками самоиронии“.
На декабрь запланирована встреча с актерами старшего поколения. „Многие из них прослужили в театре больше 50-ти лет, им есть что рассказать о жизни театра через призму своего восприятия, - говорит Кучмезов. - Так мы 15 декабря и отметим день рождения Русского театра здесь, в Нарве. Это будет привет из далеких нам времен“.
Также руководитель проектов Русского театра для Ида-Вирумаа поделился, что в планах у актеров сделать к весне сказку именно для маленьких зрителей Ида-Вирумаа, а летом поставить в Нарве спектакль.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.