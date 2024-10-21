ВИДЕО | „Не язык сейчас бросает бомбы“: в Нарве стартовал новый проект Русского театра

Проект „Короткие встречи“ Кучмезов называет своего рода исповедью. „Мы видим артистов в разных образах, а здесь была возможность увидеть актрис такими, какие они есть, - поясняет свою мысль актер. - Был бы жив Чехов, он бы на основе жизненных историй Тани Егорушкиной написал бы 2-3 пьесы минимум. Алина Кармазина когда-то поступила успешно на учебу в Санкт-Петербург, а заканчивала учебу уже в Таллинне. Почему? Про все это можно было спрашивать“.

„В Нарве наша целевая аудитория, нам всем здесь нравится бывать и работать, здесь очень теплые приемы, - рассказывает Кучмезов. - Публика принимает нас здесь по-особенному, душевно, чувство появляется, когда я здесь играю, что люди хотят нас обнять прямо на сцене“.

На первой встрече четыре актрисы Русского театра Алина Кармазина, Татьяна Егорушкина, Марина Малова и Анна Сергеева в формате интервью рассказали о том, как они когда-то, в детстве, захотели связать свою жизнь с театром, как поступали в театральные вузы, что помнят о тех счастливых, но непростых временах учебы, как они пришли работать в Русский театр, о некоторых своих ролях, о радостях и сложностях жизни актера. Каждая их них читала стихи. Вопросы задавал Александр Кучмезов, а в завершении вечера у зрителей была возможность задать свои вопросы. Их оказалось неожиданно много.

„Привезти спектакль в регион - это дорогое удовольствие для театра, - объясняет Кучмезов, который стал руководителем проектов Русского театра для Ида-Вирумаа. - Для оплаты всех расходов приходится делать стоимость билета выше, чем в Таллинне. Но платежеспособность людей в Нарве меньше, чем в столице. Искусственно занижать цены тоже нельзя, потому что это уведет театр в минус. Поэтому, чтобы избежать нерентабельности, появилась идея, помимо гастрольных спектаклей, придумать более простые с технической стороны встречи как специальные театральные события. Обычно спектакль - это декорации, костюмы. А мы предложили менее затратные идеи и в плане оформления, и в плане транспортировки“.

По словам Александра Кучмезова, часто звучала претензия к Русскому театру, что он редко привозит в Нарву свои спектакли, поэтому новые руководители решили, что надо увеличить количество проектов для Ида-Вирумаа.

После завершения общения со зрителями RusDelfi поговорил с актрисами.

Театр сейчас актуален за человеческое присутствие, за то живое, что происходит

„Я надеюсь, что такие встречи будут еще проходить, потому что нам тоже не хватает отклика от зрителя, потому что обычно спектакль заканчивается аплодисментами, кто-то выставляет сториз в инстаграм, но на этом отклик заканчивается, а всегда интересно посмотреть в глаза зрителю, услышать от него теплые слова, а может быть, и критику, - делится своими мыслями Татьяна Егорушкина. - Мне этот формат понравился. Я благодарна нарвским зрителям, которые сегодня пришли и были с нами эти два часа“.

„Мне кажется, что театр сейчас актуален за человеческое присутствие, за то живое, что происходит, - продолжает Татьяна. - Для меня это самое важное. Вот это живая энергия, энергия жизни, тепла и возможности подумать, может быть, иногда поплакать, но над чем-то живым“.

Марина Малова рассказала, что ей понравилась идея Александра Кучмезова организовать такие встречи в Нарве, чтобы ближе познакомиться со зрителями. „У нас получилась теплая встреча, и мы очень переживали, нервничали по этому поводу, - говорит Марина. - Думали, может быть, нас кто-то не знает, неизвестно, как отнесутся к нам, но, тем не менее, оказалось, люди, знающие, ходят в театр, много было вопросов и теплое отношение. За что огромное спасибо нарвитянам“.

Алина Кармазина также поблагодарила зрителей, ей было приятно, что пришедшие на встречу горожане видели многие спектакли с участием актрис, были в контексте деятельности Русского театра. На вопрос, есть ли переживания из-за законов, которые сейчас принимаются, Алина ответила, что главное - это оставаться позитивными. „Пока что мы стараемся держаться, - говорит Алина. - Главное верить, что все будет хорошо. Я думаю, что это единственное, что сейчас можно сказать, потому что, ну а что скажешь, когда людям тяжело и когда в стране происходят кризисы, только позитив“.

Как говорят чиновники, что пока к нам ходит зритель, который хочет видеть спектакли на русском языке, так долго мы и будем существовать.