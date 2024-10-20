ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (970-й день) | Ракетный удар по Кривому Рогу: ранены 17 человек
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Главное к утру
Украинские дроны в ночь на 20 октября атаковали Завод им. Я. М. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области. Это предприятие находится под санкциями западных стран и занимается, в том числе, производством промышленных взрывчатых веществ. По данным губернатора региона Глеба Никитина, удар БПЛА пришелся по „дзержинской промзоне“. В результате, по предварительным данным, пострадали не менее четверых сотрудников пожарной части, „расположенной на территории промпредприятия“. Все они получили легкие осколочные ранения и после получения медицинской помощи смогли отправиться домой.
Российские войска в ночь на 20 октября нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Ранены не менее 17 местных жителей, сообщил глава Днепропетровской военной областной администрации Сергей Лысак. По его данным, 14 пострадавшим потребовалась помощь медиков. Восемь человек в состоянии средней тяжести госпитализированы. Кроме того, в Кривом Роге повреждены отель, магазин, административное здание, учебное заведение, семь многоквартирных домов и около полутора десятков автомобилей, в том числе три пожарных машины, три автомобиля полиции и карета скорой. Техника экстренных служб, вероятно, пострадала из-за того, что в момент, когда специалисты устраняли последствия первого обстрела, ВС РФ нанесли повторный удар, уточняет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Нижегородская область стала не единственным российским регионом, подвергшимся атакам беспилотников в ночь на 20 октября. По утверждению министерства обороны РФ, всего силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 110 украинских дронов. 43 аппарата было сбито над территорией Курской области, 27 — Липецкой, 18 — Орловской, восемь — Нижегородской, семь — Белгородской, шесть — Брянской, один — Московской.
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что дрон, сбитый в Раменском городском округе Подмосковья, летел на Москву. „На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет“, — отметил он.
На предприятии „Сумыоблэнерго“ сообщили, что российская армия рано утром 20 октября нанесла удар по одному из энергетических объектов Сумской области. В результате доступа к электроэнергии временно лишились более 37 тысяч потребителей из 104 населенных пунктов региона.
Близкий к Минобороны Украины OSINT-проект Deep State поздно вечером 19 октября сообщил, что по итогам дня ВС РФ продвинулись в Кругляковке, Максимильяновке, возле Петропавловки, Часова Яра, Горняка, Новоселидовки, Воздвиженки, Желаемого Второго и Звездного.
Главное к середине дня
ВСУ утверждают, что нанесли ночью „огневое поражение“ по инфраструктуре военного аэродрома „Липецк-2“. Целью были склады боеприпасов и авиационной техники. В сообщении утверждается, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31. Минобороны России сообщало, что в ночь на 20 октября над Липецкой областью сбили 27 украинских беспилотников.
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев подписал контракт с Минобороны России, он отправится на войну в Украине. В апреле 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Его признали виновным в получении особо крупной взятки, злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что посетил воинские части и подразделения, которые воюют в Сумской и в Курской областях. „Несмотря на все попытки противника перехватить инициативу, ситуация остается под нашим контролем. Провел работу прямо на командных пунктах бригад. Заслушал командиров бригад и их предложения по дальнейшим действиям“, — говорится в сообщении.
Российский сенатор от аннексированной Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил о передислокации Черноморского флота из-за атак беспилотников ВСУ. „Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника“, — сказал он в интервью „Московскому комсомольцу“.
Что произошло к вечеру
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в сбитой над Украиной северокорейской ракете KN-23/24, запущенной российскими войсками, нашли западные компоненты. По его словам, обследование ракеты показало, что она содержит „недавно произведенные западные компоненты“.
Россия в рамках обмена пленными 18 октября не вернула Украине тело журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену. Об этом сообщил председатель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко. „Началась работа сразу после сообщения о смерти Виктории Рощиной по репатриации тела. Эта работа ведется. К сожалению, это все зависит от противоположной стороны, поэтому точной даты репатриации, мы сказать, к сожалению, не можем“, — рассказал он.
Президент Парламентской Ассамблеи НАТО Джерри Коннолли назвал „неуместным“ и „вредным“ предложение президента Украины Владимир Зеленского заменить войска США в Европе подразделениями ВСУ. „Оно выглядит как политический пас Дональду Трампу в случае, если бы он выиграл выборы. И для тех из нас, кто борется за Украину в Конгрессе США — нам не надо слышать такого. США должны быть в Европе“, — сказал он в интервью „Радио Свободы“.
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