ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (970-й день) | Ракетный удар по Кривому Рогу: ранены 17 человек

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил , что в сбитой над Украиной северокорейской ракете KN-23/24, запущенной российскими войсками, нашли западные компоненты. По его словам, обследование ракеты показало, что она содержит „недавно произведенные западные компоненты“.

Россия в рамках обмена пленными 18 октября не вернула Украине тело журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену. Об этом сообщил председатель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко. „Началась работа сразу после сообщения о смерти Виктории Рощиной по репатриации тела. Эта работа ведется. К сожалению, это все зависит от противоположной стороны, поэтому точной даты репатриации, мы сказать, к сожалению, не можем“, — рассказал он.

Президент Парламентской Ассамблеи НАТО Джерри Коннолли назвал „неуместным“ и „вредным“ предложение президента Украины Владимир Зеленского заменить войска США в Европе подразделениями ВСУ. „Оно выглядит как политический пас Дональду Трампу в случае, если бы он выиграл выборы. И для тех из нас, кто борется за Украину в Конгрессе США — нам не надо слышать такого. США должны быть в Европе“, — сказал он в интервью „Радио Свободы“.