Главнокомандующий планирует крупнейшее вооружение НАТО

Российские вооруженные силы выйдут из войны в Украине более сильными, чем являются на текущий момент. Такую оценку дал верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи в интервью Der Spiegel, которое журнал опубликовал в воскресенье, 20 октября.

„Россия, правда, понесла потери в Украине, довольно тяжелые потери. Но российские вооруженные силы учатся, совершенствуются и применяют уроки, извлеченные из этой войны. В конце украинской войны, какой бы он ни был, российские вооруженные силы будут сильнее, чем сегодня, - заявил Каволи. - Эти силы будут находиться у границы нашего альянса. И командовать ими будут те же люди, которые уже сегодня видят в нас противника, а потом будут очень обозлены из-за хода войны“.

„Так что у нас будет противник с реальными возможностями, численностью и четкими намерениями. Вот почему мы должны быть готовы и нуждаемся в вооруженных силах, способных противостоять ему“, - подчеркнул генерал.

Он добавил, что сегодня десятки тысяч военнослужащих государств - членов НАТО находятся в состоянии готовности и в случае необходимости могут быть развернуты всего за несколько дней. „Это большой прогресс, но нам предстоит еще много работы“, - сказал он, анонсировав далекоидущие преобразования и вооружение альянса.

„Речь идет о совершенно новой динамике“

По оценкам Каволи, речь идет о „совершенно новой динамике“. „Россия представляет собой постоянную угрозу для альянса и безопасности всей Европы“, потому что все чаще вступает в сговор с такими игроками, как Китай и Северная Корея, заявил он.

НАТО должна обладать большими возможностями, чем РФ, уверены в альянсе. „Поэтому мы должны быстро выполнять требования, вытекающие из оборонных планов. Когда я говорю „быстро“, я имею в виду, что мы должны быть быстрее русских. Только так мы сможем их сдерживать“, - указал верховный главнокомандующий.