Партия Koos намерена выйти со своим списком на муниципальных выборах в Нарве

Одним из фаворитов выборов в Нарве является Центристская партия. У центристов сейчас треть мест в горсобрании и более половины в правящей фракции, но это еще не гарантирует победу на выборах, передает „Актуальная камера“ (ETV).

Пока неясно, будет ли Центристская партия участвовать в выборах под своим флагом или в составе избирательного союза.

Созданием избирательного союза занимается и давний оппонент Центристской партии в Нарве Катри Райк (Социал-демократическая партия). В прошлый раз ее список победил на муниципальных выборах, и ту же тактику планируется использовать и в следующем году.

Несомненно, на выборы под своим флагом пойдет партия Koos, которая показала хороший результат на выборах в Рийгикогу в Нарве. Лидера Koos Айво Петерсон сейчас судят по обвинению в государственной измене, но у партии большие планы на муниципальные выборы. Ведь на них могут голосовать и серопаспортники, и российские граждане с постоянным видом на жительство в Эстонии.

„На местные выборы у нас очень большие планы, так как нельзя подвести народ. И те, кто не боятся, к нам присоединяются. Мы сейчас работаем с электоратом, с людьми разговариваем. Думаю, наши результаты будут намного лучше, чем были“, - сказала член правления Нарвского отделения Koos Ольга Тимофеева.

У исключенного в 2022 году из Центристской партии Михаила Стальнухина „Актуальной камере“ не удалось получить комментарий.

„Вероятно, он создаст свой список. Эти четыре силы, похоже, и решат между собой, как все будет. Маловероятно, что кто-то из них получит более половины мест. Это очень маловероятно,“ - подчеркнул Таммисте.

Как сообщал Rus.ERR ранее, о своем желании пойти своим списком на муниципальных выборах 2025 года в Нарве заявили реформисты, которые пока не пользуются серьезной поддержкой в этом городе.

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