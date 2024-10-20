ВИДЕО | В Тбилиси несколько тысяч человек вышли на акцию „Грузия выбирает Евросоюз“. Через неделю в стране пройдут парламентские выборы

Среди участников акции — президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Как пишет издание Paper Kartuli, на центральную площадь Тбилиси пришли „тысячи человек“. Они держат флаги Грузии, Евросоюза, Украины, оппозиционных партий и объединений.

„Это момент кульминации, мы хорошо понимаем важность выборов 26 октября, это референдум между свободной страной-членом ЕС и государством в рабстве у России. Наша главная цель — показать [основателю партии „Грузинская мечта“ Бидзине] Иванишвили и врагам нашей страны, что нас очень много. За шесть дней до выборов власть получит посыл от общественности, что они отойдут от власти путем выборов“, — приводит издание „Грузия Online“ слова спикера оппозиционной партии „Единство — Национальное движение“ Левана Саникидзе.

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В июле посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что Евросоюз приостановил процесс присоединения Грузии к блоку. В заявлении Евросовета говорилось, что ЕС „выражает серьезную озабоченность в связи с недавними событиями в Грузии“, в частности, из-за принятия закона „О прозрачности иностранного влияния“, что „представляет собой отступление от шагов, изложенных в рекомендации Комиссии о предоставлении статуса кандидата“.

Закон „О прозрачности иностранного влияния“ предусматривает создание реестра „иноагентов“, где будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%. Инициатор закона — правящая партия „Грузинская мечта“. В октябре спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон „О семейных ценностях и защите несовершеннолетних“. Принятый закон запрещает однополые браки, усыновление детей однополыми парами, трансгендерный переход. Его также вносила в парламент „Грузинская мечта“.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.