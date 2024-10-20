Президент Сербии рассказал о первом за 2,5 года разговоре с Путиным

„Я только что закончил разговор с Президентом РФ Владимиром Путиным. Мы не общались почти два с половиной года. У нас состоялся хороший, открытый, долгий и содержательный разговор“, — заявил Вучич.

По его словам, поводом для разговора стали 80-я годовщина освобождения Белграда. Он заявил, что поблагодарил Путина за поздравления по случаю этой даты.

Вучич добавил, что они обменялись мнениями „по всем важным двусторонним вопросам, в том числе экономическим“. Он поблагодарил Путина за то, что Россия обеспечит Сербию нынешней зимой достаточным количеством газа.

Позже о разговоре Вучича и Путина сообщила пресс-служба Кремля. В нем говорится, что президенты обсудили „ситуацию вокруг Украины“, а Путин „дал оценку ходу специальной военной операции“.

„С обеих сторон выражено удовлетворение уровнем двусторонних отношений, основывающихся на духовной, культурной и исторической общности, единстве оценок прошлого и современности. Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях“, — говорится в сообщении Кремля.

Последний раз Александр Вучич и Владимир Путин общались по телефону 29 мая 2022 года, напоминает „Коммерсант“. Последняя личная встреча президентов состоялась в ноябре 2021 года. Сербия не является ни членом НАТО, ни Евросоюза и не вводила санкции против России.

В июне 2024 года Financial Times писала, что объем экспорта боеприпасов из Сербии, которые затем поступили в Украину через третьих лиц, составляет около 800 миллионов евро. Вучич подтверждал эту оценку и говорил, что экспорт боеприпасов — „часть экономического возрождения“ страны. По его словам, сербские власти не имеют отношения к тому, куда затем идут поставляемые боеприпасы.

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