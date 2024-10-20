Нина Петрыкина и Михаил Селевко вошли в тройку лучших на соревнованиях во Франции

После короткой программы Александр Селевко шел на третьем месте, а его младший брат Михаил был пятым. В произвольной программе Михаил выступил отлично, набрав 154,02 балла — всего на два балла меньше его личного рекорда. В итоге по сумме двух программ он получил 232,95 балла, что позволило ему подняться на третье место.

Единственным, кто превзошел его результат в произвольной программе, был действующий чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа из Франции, который и выиграл турнир в Ницце с результатом 272,38 балла. Второе место удержал Лукас Бричги из Швейцарии с 233,32 балла.

Александр Селевко, начавший третьим после короткой программы, неудачно выступил в произвольной, допустив несколько падений на прыжках. Судьи оценили его выступление на 125,56 балла, что опустило его на восьмое место с итоговым результатом 208,88 балла.

Арлет Леванди (18 лет) занял девятое место в произвольной программе, набрав 140 баллов, и в итоговом протоколе финишировал на 11-й позиции с общим результатом 205,90 балла.

Нина Петрыкина блестяще выступила во Франции

Петрыкина продемонстрировала одну из лучших коротких программ в своей карьере, набрав 66,98 балла. Она отстала всего на 1,02 балла от своего личного рекорда в короткой программе, установленного на чемпионате мира, проходившем позапрошлой зимой.

По сумме двух программ Нина Петрыкина набрала 187,57 балла и заняла итоговое второе место. Единственной, кто смог обойти Нину, стала представительница Южной Кореи Ким Чхэён с результатом 204,67 балла. Третье место заняла канадка Фи Энн Ландри, набравшая 169,03 балла.

Другие эстонские фигуристки показали следующие результаты: Натали Лангербаур стала 12-й с 148,82 балла, а Кристина Лисовская заняла девятое место с 150,91 балла.

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