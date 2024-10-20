В Евросоюзе установлены новые нормы химической безопасности

В соответствии с постановлением CLP, обновляются действующие нормативно-правовые акты ЕС с 2008 года, уточняются правила маркировки химических веществ, которые будут адаптированы к различным формам торговли (например, онлайн-торговле), сообщает Торгово-промышленная палата Эстонии на своем сайте.

Постановление также способствует циркуляции химической продукции; делает маркировку, в том числе цифровую, более четкой и легкой для прочтения, а также обеспечивает более эффективную защиту от химических опасностей.

В виду перечисленных новых угроз Европейская комиссия представила предложение 19 декабря 2022 года, а Совет утвердил мандат на начало переговоров с Европейским парламентом 30 июня 2023 года. Оба коллеги-законодателя достигли предварительного соглашения 5 декабря 2023 года, и Совет, наконец, принял постановление 14 октября.

Пересмотренное правило упрощает сообщение о новых рисках, связанных с химическими веществами, размещенными на рынке, а также дает Европейской комиссии и другим заинтересованным сторонам новые полномочия по классификации вредных веществ и ускорению их обнаружения.

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