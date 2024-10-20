ФОТО | Отт Тянак выиграл Ралли Центральной Европы и сохранил шансы на титул чемпиона мира

Один из самых титулованных гонщиков, Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT), попал в аварию и сошёл с дистанции. Направляясь к предпоследнему спецучастку, Ожье отставал от лидера ралли Отта Тянака всего на 1,5 секунды и был на пути к тому, чтобы набрать важные очки для своей команды. Однако в одном из левых поворотов Себастьен не справился с управлением, его автомобиль ушёл в дрифт в сторону деревьев, затем отскочил через дорогу, врезался в телеграфный столб и остановился в канаве, завершив гонку.

Перед финальным этапом сезона в Японии у Тьерри Нёвилля 225 очков, а у Отта Тянака — 220. Остальные гонщики уже потеряли даже теоретические шансы на победу в чемпионате. Максимум, который можно набрать за один этап, составляет 30 очков, что делает борьбу за титул исключительно между Нёвиллем и Тянаком.

Скорее всего, для того чтобы стать чемпионом мира, Отту Тянаку понадобится ошибка со стороны Тьерри Нёвилля.

Ралли-сезон завершится финальным этапом чемпионата мира, который пройдет с 21 по 24 ноября в Японии.

Результаты этапа (топ-10):

Личный зачёт:

1. Тьерри Нёвиль 225 очков

2. Отт Тянак 200

3. Эльфин Эванс 185

4. Себастьен Ожье 166

5. Адриен Фурмо 146

6. Калле Рованперя 114

7. Такамото Кацута 102

8. Даниэль Сордо 44

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