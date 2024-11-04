Профи-экипировка для комфортных прогулок и экстремальных походов: легкая и теплая, водо- и ветронепроницаемая одежда и аксессуары!

Несмотря на похолодание, прогулки на свежем воздухе никто не отменял, главное не забывать, что не бывает плохой погоды, бывает лишь неподходящая одежда.

И в этом нам приходит на помощь Carinthia – австрийский бренд, специализирующийся на производстве высококачественного снаряжения для экстремальных условий, включая одежду и спальные мешки с термоизоляцией. Компания известна своими инновационными технологиями, ее продукция широко используется в военной сфере, альпинизме и других экстремальных видах деятельности. Одежда и снаряжение от Carinthia обеспечивает не просто суперкомфорт, но и массу неоценимых свойств. При этом у бренда есть линия, доступная не только для профи: ТЕПЕРЬ ЭТА КРАСИВАЯ И НАДЕЖНАЯ ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ И СНАРЯЖЕНИЕ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ!

Carinthia Ведет свою историю от материнской компании Goldeck Textil GmbH, основанной более 70 лет назад.

Со временем компания начала разрабатывать специализированные изделия для защиты от холода, и таким образом родился бренд Carinthia .

Название бренда происходит от региона Каринтия в Австрии, где расположен главный офис и производственные мощности компании.

Основные особенности бренда Carinthia:

1. Специализация

Бренд Carinthia главным образом ориентирован на производство утеплённой одежды, спальных мешков, термозащитных костюмов и другого снаряжения для холодных условий. Продукцию бренда используют вооруженных силы многих стран, что подтверждает высокую надежность и качество. А теперь все это может купить и каждый из нас.

2. Технологии

Carinthia известна своей собственной технологией термоизоляции G-LOFT. Это уникальный синтетический утеплитель, который сочетает в себе лёгкость, теплоизоляцию и способность восстанавливать форму после сжатия. G-LOFT считается одним из лучших синтетических утеплителей на рынке и применяется в большинстве продуктов бренда.

3. Продукция

Одежда : Водо- и ветронепроницаемые куртки, брюки, специальные костюмы для холодных климатических условий, а также аксессуары.

Спальные мешки : Carinthia производит как лёгкие, так и экстремально тёплые спальные мешки для использования при низких температурах. Эти спальные мешки широко используются альпинистами, туристами и военными.

Термокостюмы: Специальная одежда для военных и экстремалов, рассчитанная на защиту от экстремальных холодов и ветра.

4. Многофункциональность и модульность