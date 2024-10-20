Илон Маск пообещал разыгрывать каждый день до выборов по миллиону долларов за подпись под его петицией

Миллиардер Илон Маск пообещал разыгрывать по одному миллиону долларов каждый день до президентских выборов среди избирателей в Пенсильвании, которые подпишут его петицию в защиту первой и второй поправок к Конституции США. Об этом он заявил на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания в поддержку республиканца Дональда Трампа, сообщает The Hill.

Петиция опубликована на сайте основанного Маском комитета America PAC, который занимается поддержкой Трампа. В ней избирателям предлагается поддержать первую и вторую поправки к американской Конституции. Цель петиции состоит в том, что „заставить миллион зарегистрированных избирателей в „колеблющихся“ штатах поставить свою подпись в поддержку пунктов Конституции, касающихся свободы слова и права на ношение оружия“, отмечает The New York Times.

„Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, как нам донести до людей информацию об этой петиции? Потому что традиционные СМИ не хотят сообщать об этом. Вы знаете, не все подписаны на [меня в соцсети] X. И я подумал, как нам донести до людей информацию об этом? Думаю, эта новость вызовет настоящий ажиотаж“, — сказал Маск.

После этого миллиардер выбрал из зала одного из зрителей и вручил ему чек на миллион долларов.

The Hill отмечает, что ранее Маск пообещал выделять избирателям в „колеблющихся“ штатах по 47 долларов за подписание петиции. Для жителей Пенсильвании он увеличил эту сумму до 100 долларов, напоминает NBC News.

Как подчеркивает The New York Times, федеральный закон квалифицирует как преступление плату за участие в голосовании или регистрацию для участия в голосовании. Однако платить избирателям за подписание петиции не считается нарушением закона в США. Газета также предполагала, что те, кто подпишет петицию, могут стать целью America PAC для агитации за Трампа.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Пенсильвания — один из важнейших штатов для Дональда Трампа и его соперницы от Демократической партии Камалы Харрис в президентской гонке.