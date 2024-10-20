США расследуют утечку о подготовке Израилем удара по Ирану

Израиль, предположительно, готовится нанести удар по Ирану в ответ на массированный иранский ракетный обстрел израильской территории, совершенный 1 октября. Как заявили тогда в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана, атака на Израиль стала ответом на убийство лидера „Хезболлах“ Хасана Насраллы и лидера радикального исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании.

В рамках проводимого Вашингтоном расследования проверяется, кто имел доступ к документу, предположительно, исходившему из Пентагона, приводит CNN слова американского чиновника. Как отмечает канал, любая подобная утечка автоматически влечет за собой расследование ФБР совместно с Пентагоном и американскими разведывательными службами.

Проиранский Telegram-канал утверждает, что опубликованные им документы были составлены американскими спецслужбами: Агентством национальной безопасности и Национальным агентством геопространственной разведки. CNN отмечает, что бумаги содержали маркировку, указывающую на то, что их могут видеть только США и их союзники по разведывательному альянсу „Пять глаз“ - Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

В них подробно описываются меры, которые, как утверждается, осуществлялись в последние дни на нескольких базах ВВС Израиля. В частности, речь идет о транспортировке современных боеприпасов, якобы предназначенных для нападения на Иран, о проведении на этой неделе масштабных учениях ВВС Израиля с участием разведывательных самолетов и истребителей и использованием ракет класса „воздух-поверхность“, а также о подготовке к атаке на Иран израильских подразделений операторов беспилотников.

США ведут расследование утечки особо секретных разведданных о планах Израиля по нанесению ответного удара по Ирану, передает телеканал CNN слова трех информированных источников. О публикации бумаг с грифом „совершенно секретно“ в Telegram-канале Middle East Spectator, связанном с Ираном, сообщило в субботу, 19 октября, издание Axios. Один из собеседников CNN подтвердил подлинность этих документов.

По данным израильских военных, большая часть из более 180 баллистических ракет была перехвачена. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари указал, что Иран, выпустив ракеты, намеревался „убить тысячи“ мирных жителей Израиля. Нетаньяху заявил, что Иран совершил „большую ошибку и заплатит за нее“.

19 октября, после того как беспилотник, выпущенный из Ливана, атаковал в городе Кейсария частную резиденцию главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, израильский премьер обвинил Тегеран и союзников в попытке убить его самого и его жену. Нетаньяху пригрозил, что Иран и его союзники „заплатят тяжелую цену“, если попытаются навредить гражданам Израиля.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение „Хезболлах“, признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. „Хезболлах“ регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

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