Здесь поддерживают Путина, с ужасом думают о вступлении в Евросоюз и ждут прихода нового „православного царя“. Репортаж из Гагаузии, региона Молдовы
В Молдове 20 октября проходят президентские выборы. Среди соперников действующего президента страны Майи Санду — политик Александр Стоянгло из Гагаузии, автономии в составе молдавской республики. Здесь не разделяют желания правительства сделать Молдову страной Евросоюза: гагаузы массово поддерживают Россию и разделяют идеи Владимира Путина, говорят на русском языке, ностальгируют по советскому прошлому и критикуют малочисленных соотечественников с проевропейскими взглядами. „Медуза“ побывала в этои регионе и пуьликует об этом репортаж.
„Россию любим чуть ли не больше, чем русские“
Вулканешты — главный город южной Гагаузии. Здесь работает водителем маршрутки Ренат — уроженец российского Валдая, гражданин Молдовы и России. Сын и несколько родственников Рената воюют в Украине в составе российской армии. „Я горд за них. Переживаю, конечно, но если погибнут, что ж — жаль, но зато гордо, как воины в борьбе с чернью, — рассказывает Ренат. — Я тоже хотел пойти добровольцем, но меня не взяли по здоровью“.
Он открывает галерею на телефоне и показывает видео, в котором молодые военные в масках, форме армии РФ и с гагаузскими флагами отдыхают на передовой. „Это мои мужики, — улыбается Ренат. — А те, кто Путина не любит, получают пизды, вообще без вопросов. Там регион полностью за Путина стоит, за Россию“.
На главной площади Вулканешт в дорожной пыли стоит надпись „Я люблю Вулканешты“. В центре города — традиционная улица Ленина с памятником вождю и здание примарии (мэрии) с пустым информационным стендом.
Неподалеку от главной площади — опустевший рынок, работает примерно четверть торговых точек. „Спроса нет, продаем свои товары, брынзу, но многое приходится самим съедать — не покупают. Нет денег у людей“, — жалуются продавцы. Они торгуют всем подряд — на одном прилавке рядом с кавурмой лежат веники и пара ботинок.
Напротив автосервиса несколько мужчин пьют пиво. Один из них — 44-летний Роман Тютин, бизнесмен и бывший член гагаузских Партии коммунистов и Партии социалистов, в феврале 2014 года организовавший референдум о будущем Гагаузии. Причиной стало решение Молдовы подписать соглашение о Евроинтеграции. „Это был документ страниц на 500, на английском языке, который никто не понимал, — вспоминает Тютин. — Мы поставили вопрос ребром: может быть, посоветуетесь с нами? Но [в Кишиневе] никто не хотел, ведь гагаузов — всего около 5% от общего населения Молдовы“.
Несмотря на это Тютин заявил, что Гагаузия как автономия имеет право участвовать не только во внутренней, но и во внешней политике страны, и объявил о проведении референдума. По закону, регион не имеет права без согласия Кишинева проводить такие мероприятия, но он все равно состоялся. В итоге более 96% гагаузов проголосовали за „внешнее самоопределение“ области и вступление Молдовы не в Евросоюз, а в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. „Тогда Молдова решила подписать пакет законов о евроинтеграции — по словам Тютина, „чтобы стать стабильным и эффективным деловым партнером РФ“. Евроинтеграция, уверен бывший депутат, „только мешает нам, судя по ценам на газ, которые при [президенте Майе] Санду выросли в шесть раз, потому что Кишинев отказался закупать его у России“.
Моя позиция была такова: Россия открыла гагаузам все рынки, и мы туда стабильно поставляли вино, зерно и овощи, за счет чего сильно подняли местные бюджеты. Более того, исторически Российская империя нам сильно помогла, а впоследствии гагаузы вместе с болгарами превратили эти степи в цветущий край. Мы — народ благодарный, и Россию любим чуть ли не больше чем русские. А вот к ЕС у меня очень много вопросов. Я сам гражданин еще и Болгарии и Румынии, но когда в Болгарии 50% активного населения находится на заработках за рубежом — извините.
Результаты гагаузского референдума Кишинев признал недействительными. Годом позже, в 2015-м, Тютин участвовал в выборах примара (мэра) Вулканешт — он проиграл Виктору Петриоглу, но его кампания запомнилась жителям города благодаря видео „Такого, как Тютин“ (сейчас оно недоступно). В ролике перепета песня „Такого, как Путин“ российской группы „Поющие вместе“, а в конце звучит лозунг „Уважаешь Путина — голосуй за Тютина“.
В 2017-м против Романа Тютина, на тот момент возглавлявшего управление молодежи и спорта Гагаузии, обвинили в похищении человека, а затем в хулиганстве. После этого политик уехал из Молдовы в Турцию, и его объявили в розыск. Вернулся он только в декабре 2019 года, когда дела закрыли за истечением сроков давности.
„Нам эти сатанинские парады ЛГБТ не нужны“
Сейчас Роман Тютин, хоть и продолжает общаться с некоторыми гагаузскими чиновниками, сам политикой не занимается. Он ведет свой бизнес, а еще — организует „мужской клуб“. Постепенно подвальное помещение в центре Вулканешт заполняется мужчинами, начинаются разговоры о политике — на повышенных тонах.
— У нас посиделки каждую пятницу, под конец всегда интересно бывает. Показываем, как думать и жить по-гагаузски, — рассказывает один из гостей.
— Путин для нас — как Ленин: отец, настоящий лидер, мужчина с яйцами, герой, красавчик, вечный. Он — мученик. Не знаю, как он все это выносит на своих плечах. Но держится как пацан, еще всех переживет, и все будут рады. Мы ему будем сильно благодарны, — рассуждает другой участник клуба (к тому моменту мужчины распили уже четыре бутылки водки).
— В 2014 году в Одессе сожгли братьев, потом начались бомбежки Донбасса с русскими людьми. В идеале на Украину нужно сбросить две точечные ядерные бомбы — и все это закончить быстро. Путин очень мягко работает, даже слишком, — добавляет Тютин.
Участники клуба продолжают выпивать и говорить о восхищении перед Россией. Они хотели бы жить, „как живут русские — по традициям“, „ездить по таким же дорогам“. Путин, уверены гагаузы, „освободил Россию от „пидарастии““. Они считают, что в Европе „уродуют детей“ и „показывают в школах вместо уроков, как надо гондоны натягивать на члены“. „Я легко мог бы поехать туда, работал бы, но я им в лапы не отдамся“, — дополняет один из гостей.
На стенах подвала, где Роман Тютин собирает „мужской клуб“, — коммунистические знамена и значки. Венец этой композиции — огромная голова Ленина. Самую большую комнату украшают репродукции икон и портреты родителей Тютина кисти местного художника и друга семьи Петра Фазлы.
71-летний Фазлы — действующий депутат народного собрания. В конце 1980-х он был активным участником движения местной интеллигенции „Гагауз халкы“, которое боролось за статус автономии для Гагаузии. Политика и творчество, по словам Фазлы, всегда были связаны в его жизни — и сосредоточены на родном регионе. „Мои сюжеты основаны исключительно на гагаузском фольклоре и его интерпретации. Есть такая русская пословица: где родился, там и пригодился“, — говорит художник.
Он вспоминает, как в 1999 году ездил в Германию на открытие своей выставки, но „никогда не стремился остаться там“, потому что „это чуждая культура“. Желание Молдовы стать частью Евросоюза ему совершенно не нравится — Фазлы считает, что это угрожает автономному статусу Гагаузии. Художник переживает, что его могут отнять, ведь жители региона для Молдовы — „препятствие на европейском пути“.
Центральная власть пытается доказать, что мы — люди никчемные, а наш башкан Евгения Гуцул — посмешище. ЕС нашпиговал Молдову ненавистью к России, как, впрочем, и Украину, а в Гагаузии мы все поддерживаем РФ и мощного Путина, который хранит семейные традиции. Нам эти сатанинские парады ЛГБТ не нужны, это разложение нации и глобальная политика по сокращению мирового населения. Мы люди нормальные, православные, как и русские. Это ошибка Молдовы — отрекаться от России. Как можно не уважать ее, Китай, Путина?
Читайте текст полностью у „Медузы“.
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