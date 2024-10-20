Здесь поддерживают Путина, с ужасом думают о вступлении в Евросоюз и ждут прихода нового „православного царя“. Репортаж из Гагаузии, региона Молдовы

„Россию любим чуть ли не больше, чем русские“

Вулканешты — главный город южной Гагаузии. Здесь работает водителем маршрутки Ренат — уроженец российского Валдая, гражданин Молдовы и России. Сын и несколько родственников Рената воюют в Украине в составе российской армии. „Я горд за них. Переживаю, конечно, но если погибнут, что ж — жаль, но зато гордо, как воины в борьбе с чернью, — рассказывает Ренат. — Я тоже хотел пойти добровольцем, но меня не взяли по здоровью“.

Он открывает галерею на телефоне и показывает видео, в котором молодые военные в масках, форме армии РФ и с гагаузскими флагами отдыхают на передовой. „Это мои мужики, — улыбается Ренат. — А те, кто Путина не любит, получают пизды, вообще без вопросов. Там регион полностью за Путина стоит, за Россию“.

На главной площади Вулканешт в дорожной пыли стоит надпись „Я люблю Вулканешты“. В центре города — традиционная улица Ленина с памятником вождю и здание примарии (мэрии) с пустым информационным стендом.

Неподалеку от главной площади — опустевший рынок, работает примерно четверть торговых точек. „Спроса нет, продаем свои товары, брынзу, но многое приходится самим съедать — не покупают. Нет денег у людей“, — жалуются продавцы. Они торгуют всем подряд — на одном прилавке рядом с кавурмой лежат веники и пара ботинок.

Напротив автосервиса несколько мужчин пьют пиво. Один из них — 44-летний Роман Тютин, бизнесмен и бывший член гагаузских Партии коммунистов и Партии социалистов, в феврале 2014 года организовавший референдум о будущем Гагаузии. Причиной стало решение Молдовы подписать соглашение о Евроинтеграции. „Это был документ страниц на 500, на английском языке, который никто не понимал, — вспоминает Тютин. — Мы поставили вопрос ребром: может быть, посоветуетесь с нами? Но [в Кишиневе] никто не хотел, ведь гагаузов — всего около 5% от общего населения Молдовы“.