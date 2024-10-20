К 10-летию „Медузы“ читатели рассказали, что они думают о журналистике(17)
„Медуза“ 20 октября празднует свое 10-летие. За эти годы изменились и мы, и мир вокруг нас — а профессия, которой мы занимаемся, то есть журналистика, оказалась в глубоком кризисе. Несколько дней назад Meduza попросила рассказать, что читатели думают о ней, какое место она занимает в жизни — и о том, важна ли, по мнению читателей, работа журналистов.
Как и всегда, мы получили сотни ответов, - пишет Meduza.
Публикуем самые интересные — с незначительной редактурой.
Лера
Россия
Мое внимание к общественно-политической жизни началось именно с „Медузы“ — и даже, скорее всего, благодаря ей. Мне тогда было около 20 лет, я училась на филолога, читала книжки и была „вне политики“, за новостями не следила вообще. А „Медуза“ заинтересовала, потому что у нее были не только серьезные новости, но и всякие дурацкие штуки вроде „Шапито“ и игр, текстовые трансляции крупных событий вроде „Оскара“. Мне нравились основательные материалы про медицину, карточки с советами на разные случаи жизни, разборы.
А рядом с этим соседствовали новости и серьезные тексты о коррупции, насилии, несправедливости. Это заставляло меня больше думать об устройстве общества, задавать вопросы себе и окружающим, сомневаться в нормальности и обязательности происходящего вокруг.
„Медуза“ помогла увидеть, что реальный мир — намного больше, чем мой личный, в нем много хорошего и много плохого. И об этом нужно знать и говорить. А еще нужно бороться с несправедливостью, а если не получается, то хотя бы знать, что можно сделать, если беда коснется тебя лично. Наверное, в этом и есть смысл настоящей журналистики.
Олег
Челябинск
Настоящая журналистика — это зеркало жизни. Нам нужно видеть себя со стороны. Без вас — хоть вешайся.
Денис
Москва
Слежу за новостями каждый час, и от этого все больше не хочется жить. Нет никакого смысла ни в журналистике, ни в жизни — при том, что стало с Россией. Уезжать в другую страну тоже смысла нет, потому что нет ни денег, ни нужного образования, да и я не сильно молодой.
Стоит ли вам продолжать работать? Если это неплохо оплачивается, продолжайте. Если денег нет и есть более теплые места, нахер эту работу. После убийства Навального и всего, что сейчас происходит в России, смысла ни в чем нет.
Анонимный читатель
Россия
Смысл независимой, профессиональной журналистики в том, чтобы предотвращать наступление беспомощного состояния, порождаемого пропагандой. Независимая журналистика не дает ответов — она дает факты, заставляет читателя самостоятельно задуматься не только о происходящем, но и о его причинах, а также о путях решения проблем.
Вы должны продолжать работать, чтобы мы не думали, что сошли с ума.
Ольга
Санкт-Петербург
В демократических странах журналистика — один из инструментов сдерживания власти, обеспечивающий прозрачность событий и процессов. Журналистика дает людям информацию, на основании которой они могут составить свое мнение (если хотят и умеют). В России… Пожалуй, это инструмент надежды.
Без вас мы окажемся в информационном вакууме. Это психологически тяжело в такое непростое время. Без вас останется одна пропаганда — и она победит.
В самом начале, два с половиной года назад, я где-то прочла фразу (не поручусь за точность цитаты): „Если все, что я могу, быть свидетелем зла — я не имею права закрывать глаза“. Именно ваша работа позволяет держать глаза открытыми.
Юра
Москва
Смысл журналистики — предоставлять аудитории объективные факты о происходящем, не оценивая и не окрашивая эмоционально. В этом и есть помощь — в информировании о фактах. Журналистика не спасает жизни, не делает их лучше — и не должна.
Уж простите, но не думаю, что „Медуза“ образца 2024-го является журналистикой, это скорее пропаганда — пусть добра (причем одного конкретного, из множества других), но пропаганда. В публикациях много эмоций, оценок и ярлыков, что не соответствует критериям журналистики.
Поэтому скажу про журналистов независимых изданий, не про вас. Журналисты не должны продолжать работать. Они могут, если хотят и если есть возможность, но не должны. Какой-то великой миссии на них не возложено, это просто одна из работ — такая же важная и нужная, как другие работы.
Вот так, с днем рождения!
Руслан
Татарстан
Без вас, журналистов, нам будет сложнее жить.
Я хочу получать разностороннюю информацию, взвешивать факты и давать самостоятельную оценку на основе разных источников и мнений. Это делает меня более уверенным в завтрашнем дне. Это позволяет мне защищать себя и совершать меньше ошибок.
Наверное, не от хорошей жизни, но в последние годы „Медуза“ смотрит на Россию преимущественно ретроспективно. В ваших текстах и подкастах часто говорится, что у России нет образа будущего — мне кажется, у „Медузы“ он тоже потерялся. Как строить здесь жизнь, как возвращать все в норму? Живя в РФ, я наблюдаю, как понятия нормальности претерпевают изменения, совсем не в лучшую сторону. Нужен какой-то ориентир, компас, чтобы не сбиться. Нужна надежда, а главное понимание, что делать, когда наступит время возможностей.
Это, конечно, задача не ваша, а скорее оппозиционных политиков. Нужен свежий воздух. Может быть, новый подкаст, где будет не только акцент на пропасти, в которую мы скатываемся, но и на чем-то созидательном, позитивном. На чем-то, что даст сил и энергии.
Мурат
Красноярск (сейчас — Южная Корея)
Для меня чтение „Медузы“ — досуг, превратившийся в зависимость. Открываю „Медузу“ раз по пять на дню — и все мало. Другие издания не могу читать — шрифт не тот, к вашему привык, и к стилю тоже. Если новость у вас в издании не появилась, я не считаю ее достоверной. И так десять лет. Десять лет! Не может быть!
Жду карточки о том, как бороться с зависимостью от новостей. И поздравляю вас!
Эри
Россия
Смысл журналистики — в отражении человеческих историй, в субъективной подаче материала о мире (объективности не существует). Люди должны знать, что остались те, кто смотрят на мир так же, как и они, и могут об этом рассказать.
Даже сейчас журналистика — ветвь власти, пусть и неофициальная. Она может как возвеличить отдельного человека, так и уничтожить его. Журналистика может помочь отдельным группам людей, осветив их проблемы, и этим она полезна. Но необходимо помнить о темной стороне — и не идеализировать даже независимые издания. У них есть своя идеология, которую они считают самой верной (в этом они не отличаются от Путина и других политиков). И надо понимать, что по-настоящему независимых изданий (и источников) просто не существует.
Независимые журналисты помогают выйти из иллюзии, созданной официальной прессой. Не только левые, но и правые, и даже ультраправые нуждаются в правдивых новостях. Неважно, кто вас читает — важно, что вам есть, для кого писать. Каждый день люди ищут правду — и находят ее у независимых журналистов.
Татьяна
Санкт-Петербург
На рассылку „Вечерняя Медуза“ подписалась десять лет назад, когда издание только появилось. Я тогда училась на факультете журналистики, и следить за „Медузой“ было обязательно. Многие преподаватели ставили в пример ваш слог и качество материалов, на парах бурно обсуждались процессы в „Ленте.ру“ и появление „Медузы“. Даже интересно, что сейчас рекомендуют преподаватели на факультетах журналистики…
Почему журналисты должны продолжать работать? Вы не должны, но я знаю, что вы не можете перестать. Спасибо за эти десять лет.
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