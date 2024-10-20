К 10-летию „Медузы“ читатели рассказали, что они думают о журналистике

Смысл независимой, профессиональной журналистики в том, чтобы предотвращать наступление беспомощного состояния, порождаемого пропагандой. Независимая журналистика не дает ответов — она дает факты, заставляет читателя самостоятельно задуматься не только о происходящем, но и о его причинах, а также о путях решения проблем.

Стоит ли вам продолжать работать? Если это неплохо оплачивается, продолжайте. Если денег нет и есть более теплые места, нахер эту работу. После убийства Навального и всего, что сейчас происходит в России, смысла ни в чем нет.

Слежу за новостями каждый час, и от этого все больше не хочется жить. Нет никакого смысла ни в журналистике, ни в жизни — при том, что стало с Россией. Уезжать в другую страну тоже смысла нет, потому что нет ни денег, ни нужного образования, да и я не сильно молодой.

Настоящая журналистика — это зеркало жизни. Нам нужно видеть себя со стороны. Без вас — хоть вешайся.

„Медуза“ помогла увидеть, что реальный мир — намного больше, чем мой личный, в нем много хорошего и много плохого. И об этом нужно знать и говорить. А еще нужно бороться с несправедливостью, а если не получается, то хотя бы знать, что можно сделать, если беда коснется тебя лично. Наверное, в этом и есть смысл настоящей журналистики.

А рядом с этим соседствовали новости и серьезные тексты о коррупции, насилии, несправедливости. Это заставляло меня больше думать об устройстве общества, задавать вопросы себе и окружающим, сомневаться в нормальности и обязательности происходящего вокруг.

Мое внимание к общественно-политической жизни началось именно с „Медузы“ — и даже, скорее всего, благодаря ей. Мне тогда было около 20 лет, я училась на филолога, читала книжки и была „вне политики“, за новостями не следила вообще. А „Медуза“ заинтересовала, потому что у нее были не только серьезные новости, но и всякие дурацкие штуки вроде „Шапито“ и игр, текстовые трансляции крупных событий вроде „Оскара“. Мне нравились основательные материалы про медицину, карточки с советами на разные случаи жизни, разборы.

Вы должны продолжать работать, чтобы мы не думали, что сошли с ума.

Ольга

Санкт-Петербург

В демократических странах журналистика — один из инструментов сдерживания власти, обеспечивающий прозрачность событий и процессов. Журналистика дает людям информацию, на основании которой они могут составить свое мнение (если хотят и умеют). В России… Пожалуй, это инструмент надежды.

Без вас мы окажемся в информационном вакууме. Это психологически тяжело в такое непростое время. Без вас останется одна пропаганда — и она победит.

В самом начале, два с половиной года назад, я где-то прочла фразу (не поручусь за точность цитаты): „Если все, что я могу, быть свидетелем зла — я не имею права закрывать глаза“. Именно ваша работа позволяет держать глаза открытыми.

Юра

Москва

Смысл журналистики — предоставлять аудитории объективные факты о происходящем, не оценивая и не окрашивая эмоционально. В этом и есть помощь — в информировании о фактах. Журналистика не спасает жизни, не делает их лучше — и не должна.

Уж простите, но не думаю, что „Медуза“ образца 2024-го является журналистикой, это скорее пропаганда — пусть добра (причем одного конкретного, из множества других), но пропаганда. В публикациях много эмоций, оценок и ярлыков, что не соответствует критериям журналистики.

Поэтому скажу про журналистов независимых изданий, не про вас. Журналисты не должны продолжать работать. Они могут, если хотят и если есть возможность, но не должны. Какой-то великой миссии на них не возложено, это просто одна из работ — такая же важная и нужная, как другие работы.

Вот так, с днем рождения!

Руслан

Татарстан

Без вас, журналистов, нам будет сложнее жить.

Я хочу получать разностороннюю информацию, взвешивать факты и давать самостоятельную оценку на основе разных источников и мнений. Это делает меня более уверенным в завтрашнем дне. Это позволяет мне защищать себя и совершать меньше ошибок.