В Министерстве обороны в Вильнюсе произошел пожар. Что случилось?

По данным Delfi, в 7.13 в Министерстве обороны сработала сигнализация. Дежурный заметил дым на первом этаже здания, пламени не было видно. В министерство направлены 4 пожарные машины и автомобиль с лестницей. Также прибыл большой отряд полиции.

Горела входная дверь здания. Пожар был быстро потушен.

До этого пожара аналогичный инцидент произошел на недалеко расположенном проспекте Гедиминаса. Около 6 часов утра там подожгли дверь кафе. Пока неясно, связаны ли эти события.

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