Более 100 украинских дронов атаковали российские регионы. В Дзержинске пострадали сотрудники пожарной части, один из беспилотников сбит в Подмосковье

По данным ведомства, 43 дрона уничтожено над Курской областью, 27 — над Липецкой, 18 — над Орловской, восемь — над Нижегородской, семь — над Белгородской, шесть — над Брянской, один — над Московской.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ночь на 20 октября, что силы ПВО в Раменском городском округе отразили атаку беспилотника, летевшего на российскую столицу. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что на территории промзоны в Дзержинске отражена атака беспилотников. По предварительным данным, пострадали четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промышленного предприятия. Они получили легкие осколочные ранения, добавил глава региона.

По данным телеграм-каналов Shot и Astra, в Дзержинске взрывы произошли в районе завода имени Я.М. Свердлова, на котором производятся взрывчатые вещества.

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