Опрос MT: около трети финнов готовы признать палестинское государство

Примерно каждый третий респондент считает, что Финляндия должна признать палестинское государство. Таковы результаты опроса , проведенного по заказу издания Maaseudun Tulevaisuus (MT).

Почти четверть респондентов выступили против признания. Многие опрошенные не определились со своей позицией, 42 процента выбрали вариант „затрудняюсь с ответом“.

Большинство сторонников СДП, „Зеленых“ и Союза левых сил поддержали признание. Большинство сторонников „Истинных финнов“ и „Христианских демократов“ высказались против.

На данный момент независимость Палестины признали почти 150 стран. Среди них, в частности, Швеция, Норвегия, Исландия, Эстония, Россия и Украина.

В октябре 1000 человек приняли участие в опросе, проведенном компанией Kantar Agri.

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