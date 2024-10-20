Опрос MT: около трети финнов готовы признать палестинское государство
Большинство респондентов не определились со своей позицией, 42 процента выбрали вариант „затрудняюсь с ответом“, пишет Yle.fi.
Примерно каждый третий респондент считает, что Финляндия должна признать палестинское государство. Таковы результаты опроса, проведенного по заказу издания Maaseudun Tulevaisuus (MT).
Почти четверть респондентов выступили против признания. Многие опрошенные не определились со своей позицией, 42 процента выбрали вариант „затрудняюсь с ответом“.
Большинство сторонников СДП, „Зеленых“ и Союза левых сил поддержали признание. Большинство сторонников „Истинных финнов“ и „Христианских демократов“ высказались против.
На данный момент независимость Палестины признали почти 150 стран. Среди них, в частности, Швеция, Норвегия, Исландия, Эстония, Россия и Украина.
В октябре 1000 человек приняли участие в опросе, проведенном компанией Kantar Agri.
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