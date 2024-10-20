Балтийская хоккейная лига: „Пантер“ одержал четвертую победу подряд и возглавил турнирную таблицу

В составе команды из Таллинна заброшенными шайбами отметились Андре Линде, Даниил Фурса. За „Земгале“ забил Кристапс Рокис.

Для таллиннского „Пантера“ эта победа стала десятой в сезоне и четвертой подряд. В Балтийской хоккейной лиге, сыграв 12 матчей, „Пантер“ набрал 20 очков и занимает первое место. На одно очко отстаёт действующий чемпион лиги „Мого“, который провёл на два матча меньше. Третье место занимает „Земгале“, сыгравший на одну игру меньше и имеющий в активе 17 очков.

Следующий матч у таллиннской команды „Пантер“ состоится 26 октября против „Энергии“ из литовского Электреная. В тот же день „Земгале“ встретится с действующим чемпионом лиги „Мого“.

Турнирная таблица:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .