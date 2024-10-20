Силламяэский клуб во второй раз подряд стал победителем Суперкубка Эстонии по футзалу

В начале встречи инициатива принадлежала „Силле“, в то время как „Бункер Партнер“ сосредоточился на контратаках. Хотя „Силла“ контролировала мяч, опасные моменты возникали с обеих сторон, и ни одна из команд долго не могла воспользоваться своими шансами. На 13-й минуте „Силла“ наконец вышла вперед: Хименес начал атаку, выиграв мяч в центре площадки и пробив по воротам. Удар был отражен, но мяч отскочил к Даниилу Дикопавленко, который отправил его в пустые ворота и открыл счет. Об этом пишет jalgpall.ee.

Ответ „Бункер Партнер“ не заставил себя ждать. На 16-й минуте после углового у таллиннской команды последовала серия ударов по воротам, и хотя первые три удара игроки „Силлы“ смогли заблокировать, четвертый удар Дениса Внукова оказался точным. Однако к перерыву „Бункер Партнер“ уже выигрывал с преимуществом в два мяча. Сначала Никита Черней реализовал контратаку после отраженного 10-метрового штрафного удара „Силлы“, а затем Павел Рубель довел счет до 3:1, завершив ещё одну контратаку.

„Силла“ активно начала второй тайм и на 24-й минуте сократила отставание. Голевую атаку организовали те же игроки, что и в первом тайме: Хименес инициировал контратаку, попал в штангу, а Дикопавленко отправил мяч в пустые ворота. Этот гол придал „Силле“ дополнительный импульс, и команда несколько раз могла сравнять счет. Однако, несмотря на активность, снова отличился „Бункер Партнер“. Четвертый гол команды пришёлся на 27-ю минуту, когда Игорь Васильев отобрал мяч у своих ворот, пробрался на половину соперника, а момент реализовал Антон Пфенинг.

Преимуществом в два гола команда из Таллинна наслаждалась недолго, так как в ту же игровую минуту в их воротах оказался ещё один мяч. Третий гол „Силлы“ вновь был организован теми же игроками, и Дикопавленко оформил хет-трик. Всего через две минуты счет стал равным — отличился Данила Цыганков, получивший пас от Хименеса. Победный гол был забит за четыре минуты до окончания матча: контратаку завершил сильным и точным ударом Давид Рохас.