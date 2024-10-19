ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (969-й день) | Министр обороны Украины: мы увеличили мобилизационные показатели в 2,5 раза

У США больше „нет принципиальных возражений“ против приглашения Украины в НАТО — источники Le Monde Как пишет французское издание, об этом стало известно по итогам переговоров Джо Байдена, Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Кира Стармера в Берлине 18 октября.

Франция поддерживает „план победы“ Владимира Зеленского, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Также он заявил, что Франция в начале 2025 года передаст Украине первые истребители Mirage 2000. Их обещал Эммануэль Макрон.

300 домов в Санкт-Петербурге остались без электричества. Перед этим в городе заметили беспилотник.

Министр обороны Украины Рустам Умеров: с момента принятия закона о мобилизации мы увеличили мобилизационные показатели в 2,5 раза. 12% военнослужащих теперь добровольно вступают в ряды ВСУ.

Власти США объявили награду в 10 миллионов долларов за информацию о людях, связанных с российским проектом „Рыбарь“

Минобороны РФ объявило о проведении обмена пленными с Украиной по формуле „95 на 95“. Россия вернула из украинского плена больше 300 военных, похожих на срочников

Россия продолжает возвращать из украинского плена военных призывного возраста. В ходе очередного обмена в пятницу Украина передала 90 человек в возрасте до 27 лет, свидетельствуют данные украинского проекта „Наш выход“, который публикует поименные списки. Всего с начала августа в Россию вернулись 317 военных такого возраста.

В жилом доме в тамбовском Кирсанове произошел взрыв бытового газа. Погибли 4 человека.

В женских консультациях 16 регионов будут распространять письмо патриарха Кирилла беременным.

Как минимум 12 россиян лишили приобретенного гражданства за отказ воевать в Украине, подсчитали „Важные истории“. Благодаря принятому летом закону власти отправляют мигрантов на войну, избегая всеобщей мобилизации. Закон обязывает встать на учёт в военкомате спустя две недели после получения паспорта, за отказ — лишают гражданства РФ.