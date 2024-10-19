Французская газета: США готовы пригласить Украину в НАТО

Источник газеты из числа европейских дипломатов отметил, что в случае, если на американских президентских выборах победит Камала Харрис, можно предположить, что Джо Байден начнет работу по приглашению Украины уже в переходный период.

Несколько источников Le Monde считают, что изменение позиции Вашингтона может привести и к соответствующим изменениям в позиции Берлина, который тоже выступает против включения Украины в альянс.

При этом лидеры США, Германии, Франции и Великобритании не могут решить опрос о приглашении Украины в НАТО вчетвером, подчеркивает газета. Для этого нужна более широкая поддержка членов альянса, а Турция и Венгрия, скорее всего, выступят против любого быстрого сближения Киева с альянсом, уточняет газета.

Украина была главной темой на встрече четырех лидеров в Германии, отмечает Le Monde. Главы государств стремились скоординировать свои ответы на „план победы“. „Это амбициозный план, ставящий сложные вопросы, по которым нет спонтанного совпадения мнений“, — сказал газете один из источников среди дипломатов.

Еще один касающийся „плана победы“ вопрос, который обсуждали лидеры в Берлине — удары по территории России дальнобойным оружием западного производства. США и Германия хотят ограничить риск эскалации, в то время как Франция и Великобритания настроены более решительно, пишет газета. Лидеры сошлись на том, что дальнобойных ударов может быть недостаточно для кардинального изменения ситуации на фронте. Однако к совместному решению главы государств не пришли, и оно не будет достигнуто до американских президентских выборов, пишет Le Monde.

В отчете о встрече, который опубликовала пресс-служба немецкого правительства, говорилось, что Байден, Шольц, Макрон и Стармер на встрече осудили российскую агрессию, обсудили свои планы по предоставлению помощи Украине и „план победы“ Зеленского, а также „подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину“.

Зеленский представлял „план победы“ Байдену во время визита в США в конце сентября. В среду он раскрыл содержание этого плана в ходе выступления в Верховной Раде.