ФОТО | „Левадия“ в одиннадцатый раз стала чемпионом Эстонии по футболу

Таллиннская „Левадия“ не стала откладывать празднование чемпионства на следующий тур, открыв счёт уже на третьей минуте матча. После штрафного удара Айнсалу мяч оказался у защитника „Таммеки“, который не смог выбить его из своей штрафной. Жоао Педро перехватил мяч и, пробив низом в дальний угол, открыл счёт в матче.

На 13-й минуте хозяева остались в меньшинстве, когда Эзекьель Танимово сфолил на Леписту и получил прямую красную карточку.

На 52-й минуте матча „Левадия“ заработала пенальти, но Михкель Айнсалу не смог его реализовать. Однако через 10 минут команда всё же забила второй гол. После углового и небольшой неразберихи мяч оказался у Бурама Фомба, который отправил его в ворота „Таммеки“. Победная точка в матче была поставлена на 89-й минуте, когда Максимилиан Скворцов получил передачу от Франка Лийвака в штрафной, обыграл защитника и отправил мяч в ворота.

Команда Курро Торреса за 32 игры набрала 80 очков, и на данный момент отрыв от второго места, которое занимает „Нымме Калью“, составляет 15 баллов. У „Нымме Калью“ в воскресенье матч с нарвским „Трансом“. Однако даже если „Левадия“ проиграет все оставшиеся четыре матча, а „Нымме Калью“ одержит все победы, обойти „Левадию“ не удастся из-за показателя личных встреч.

„Левадия“ в 11-й раз в своей истории стала чемпионом Премиум лиги. Однако по количеству титулов команда не смогла обойти „Флору“, у которой уже 15 чемпионских званий.

Таллиннская „Левадия“ ранее становилась чемпионом Эстонии в 1999, 2000, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014 и 2021 годах.

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