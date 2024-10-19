ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: пярнуский „Садам“ потерпел домашнее поражение от „Лиепая“

В первой четверти игра проходила в упорной борьбе, и „Садам“ смог нарастить преимущество до шести очков, завершив четверть с перевесом 20:19. Во второй четверти латвийская команда „Лиепая“ проявила себя лучше, и хозяева позволили гостям набрать целых 31 очко, что привело к тому, что на перерыв „Лиепая“ ушла с преимуществом 50:37.

После перерыва „Садам“ вернулся более энергичным. Постепенно они начали сокращать отставание и в конце четверти смогли впервые выйти вперед. В последнюю четверть команды вошли с перевесом „Лиепая“ 72:70. Однако в четвертой четверти гости вновь взяли свое. За три минуты до конца встречи разрыв увеличился до шести очков, и „Садам“ уже не смог вернуться в игру. В итоге победа досталась „Лиепае“ со счетом 91:81.