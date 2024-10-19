Цирк обновил рекорд Эстонии и завоевал бронзу этапа кубка мира

Новый рекорд составляет 14.54,47. Этот результат принес Цирку третье место на этапе Кубка мира, пишет RusERR.

Предыдущий рекорд принадлежал Освальду Ницки и был установлен в феврале 2017 года.

Кроме того, Цирк принял участие в заплыве на 200 метров баттерфляем, где с результатом 1.51,10 занял шестое место.

В воскресенье у Цирка запланирован заплыв на 200 метров вольным стилем, а другой эстонский спортсмен Ральф Трибунцов в воскресенье выступит на дистанции 100 метров на спине.

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