Цирк обновил рекорд Эстонии и завоевал бронзу этапа кубка мира
На продолжающемся этапе Кубка мира по плаванию в Шанхае Крегор Цирк обновил рекорд Эстонии в плавании на 1500 метров вольным стилем (в 25-метровом бассейне), став первым эстонским пловцом, преодолевшим эту дистанцию менее чем за 15 минут.
Новый рекорд составляет 14.54,47. Этот результат принес Цирку третье место на этапе Кубка мира, пишет RusERR.
Предыдущий рекорд принадлежал Освальду Ницки и был установлен в феврале 2017 года.
Кроме того, Цирк принял участие в заплыве на 200 метров баттерфляем, где с результатом 1.51,10 занял шестое место.
В воскресенье у Цирка запланирован заплыв на 200 метров вольным стилем, а другой эстонский спортсмен Ральф Трибунцов в воскресенье выступит на дистанции 100 метров на спине.
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