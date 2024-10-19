„Мы не можем позаботиться о ней лучше без ее согласия“: пожилая нарвитянка просит еду у знакомых и не может попасть в своё жилье(15)
Уже несколько месяцев Наталья и Елена заботятся о пожилой пенсионерке Марии (имя изменено в интересах защиты личных данных, настоящее имя редакции известно). Все началось с того, что однажды летом Мария подошла к ним, когда они на улице подкреплялись бутербродами, и спросила: „А можно мне тоже поесть?“. Так и познакомились, пишет gazeta.ee.
Постепенно из рассказов старушки выяснилось, что у Марии есть опекун, на которого она переписала свое жилье и который получает за нее пенсию. Но при этом, по их наблюдениям, заботится опекун о ней плохо.
„Сидела под дверью, пока не стало плохо“
“Все лето проходила вот в этих тряпичных чунях, хотя было жарко. Мы давали ей сандалии, трусы и носки. Приносили фрукты – ей очень нравится виноград, арбуз, но опекун ей этого ничего не покупает. Да и вообще никакой еды в доме часто нет, кроме той, что привозят в обед социальные работники. Мы сами приносим ей еду“, – рассказывают женщины. Но холодильник у Марии давно сломан, поэтому пища быстро портится.
Елена говорит, что даже выкупала Марию однажды по ее просьбе. Но была потрясена тем, что уголок для мытья сидя в ее ванной не огорожен бортиками и при мытье вода льется прямо в коридор. Нет в квартире пенсионерки и такой, казалось бы, необходимой каждому пожилому человеку вещи, как телевизор или хотя бы радио. На кровати нет одеяла, и поэтому женщина спит, не раздеваясь.
Но последней каплей для добровольных помощниц стал случай, когда Мария несколько часов просидела под дверью собственной квартиры. „Дверь оказалась закрытой, а у нее нет ключей от собственной квартиры. Когда мы пришли ее навестить, она была в плохом состоянии, и нам пришлось вызвать ей скорую“, – рассказывает Елена. После этого неравнодушная нарвитянка обратилась в нарвский Департамент социальной помощи, она написала заявление и попросила департамент проконтролировать, как опекун заботится о Марии.
Пришла она за поддержкой и в редакцию „Нарвской газеты“. Корреспондент побывала в гостях у Марии: из еды в кухне на тот момент были только принесенные Ниной и Еленой суп и макароны, которые уже начали портиться, так как холодильник, действительно, оказался сломан. „Надо их выбросить“, – решила Мария и сложила макароны в пакет для мусора. Перед выходом из квартиры старушка трижды перекрестила порог и вышла, лишь прикрыв, но не заперев за собой дверь. „У меня нет ключей“, – пояснила она.
Пожилая женщина рассказала „НГ“, что давно одинока: у нее нет ни мужа, ни детей, родственники умерли. Но есть помощница, которая получает за нее пенсию и на которую она переписала свою квартиру. На вопрос „НГ“, зачем она переписала квартиру, та ответила: „Так было надо, потому что она платит по счетам и за квартиру“. После чего возникло сомнение, вполне ли дееспособна пожилая женщина.
Жить без ключей от квартиры – нормально
Через пару дней после этого визита Елена вновь позвонила корреспонденту „НГ“ и сообщила, что дверь Марии снова оказалась запертой и они уже не знают, куда обращаться. Корреспондент „НГ“ прибыла на место и позвонила секретарю Нарвского Социального департамента, описала возникшую ситуацию, назвав имя и адрес женщины. В ответ было сказано, что если город не является ее опекуном, то нужно звонить в полицию – там разыщут опекуна, и он позаботится о женщине. Корреспондент „НГ“ так и сделала и позвонила по телефону 112, но дежурная Центра тревоги удивилась. Сказала, что вышлет на место патруль, но вообще-то разыскивать опекунов – задача местного самоуправления.
Все же, после повторного звонка, на место прибыли две сотрудницы нарвского Департамента социальной помощи. В ходе встречи с ними выяснилось, что женщина, которую Мария считает своим опекуном, на самом деле таковой не является. У „НГ“ была возможность напрямую поговорить с ней по телефону, и та пояснила, что не является официальным опекуном. На вопрос „НГ“, почему же тогда пенсионерка захотела переписать на нее свою квартиру, та ответила: „Просто подарила. Это только благодаря моей доброте она до сих пор живет в квартире, а могла бы уже давно быть в каком-нибудь учреждении“.
Оказалось, что помощница в курсе, что у старушки сейчас нет ключей от собственной квартиры, но она считает это нормальным. „Она без конца их теряет“, – пояснила она. Выяснилось, что ключи от квартиры Марии есть только у соцработников, которые, согласно договору оказания услуги на дому, раз в день привозят Марии горячую пищу. Именно они и заперли дверь после того, как привезли пищу, поскольку их никто не поставил в известность, что у старушки нет ключей.
По словам сотрудниц департамента, заявление, полученное от Елены, департамент начал проверять сразу же, но, на первый взгляд, все было в порядке. Одна из них добавила, что соцработники уже неоднократно уговаривали женщину перебраться в дом попечения под постоянный присмотр, но она всегда отказывается.
В связи со всем этим у „НГ“ возник ряд вопросов, поэтому редакция попросила руководителя Нарвского Социального департамента Кристи Мюрк о срочной встрече: казалось, что пожилая женщина, определенно, находится в беде. Однако директор департамента считает, что ни „НГ“, ни неравнодушные нарвитянки не видят картину во всей полноте. По ее словам, у Социального департамента есть клиенты, которые находятся в гораздо худшем положении, чем Мария, и при этом все усилия соцработников помочь им оказываются тщетными.
„Эта бабушка у нас тревоги не вызывает: по сравнению со многими другими людьми, которые не справляются самостоятельно со своей жизнью, она живет прекрасно.
Мы видели гораздо более худшие условия. Это здорово, что у нас так много добрых людей, что все мы человечные. Но иногда люди смотрят на ситуацию однобоко. Иногда такая жизнь – это лучшее, что может у человека на данный момент быть. Она – под присмотром, она ухоженная. У нас есть множество пожилых людей, которые живут без опеки и без какой-либо помощи“, – рассказала Кристи Мюрк.
Специалист отдела здоровья и социальной работы департамента Татьяна Первунина рассказала „НГ“, что впервые в поле зрения департамента Мария попала еще в 2017 году, когда департамент провел оценку потребности того, в каких услугах на дому ( в Нарве эти услуги оказывает Центр социальной работы) она нуждается.
Ей были назначены следующие услуги: доставка продуктов и товаров на дом, доставка горячего питания, помощь в приготовлении пищи, уборка жилого помещения, помощь при мытье и осуществлении гигиенических процедур.
По словам специалиста, после заявления, поступившего от Елены, соцработники регулярно контролируют, в каких условиях живет Мария. „В квартире чисто, она сама чистенькая. Работники Центра социальной работы регулярно мыли ее, и ни на какие потопы в ванной не жаловались. Например, сегодня утром мы спрашивали, завтракала ли она и что ела. Она ответила, что ела кашу и булку, пила чай. С женщиной, на которую переписана квартира Марии, мы знакомы давно, на наш взгляд, она вполне надежная“, – рассказала Татьяна.
По словам Кристи Мюрк, в 2017 году была также сделана оценка дееспособности Марии, и было признано, что она вполне дееспособна и может принимать самостоятельные решения. Исходя из этого, ее решение в 2012 году подарить квартиру своей знакомой было принято сознательно, и она понимала, что делает. „Иногда одинокие люди просто не хотят, чтобы их жилье перешло государству“, – пояснила она.
Недееспособность – не повод для помещения в дом попечения
Директор добавила, что Мария подходит для помещения в дом попечения, но даже в случае признания ее недееспособности это нельзя сделать против ее желания.
„У нас есть множество признанных судом недееспособными людей, которые нуждаются в помещении в дом попечения даже в гораздо большей степени. Мы к ним приходим, мы их уговариваем. Когда человек уже соглашается и мы находим ему дом попечения, он в последний момент говорит: „А я не пойду!“. И сделать с этим ничего нельзя“, – пояснила она.
Что же изменяется, когда человека признают недееспособным? Тогда Департамент социальной помощи получает право распоряжаться его пенсией, чтобы оплачивать счета, покупать услуги и продукты.
Могут о человеке заботиться и получать их пенсию люди, которые по закону им никто – не родственники и не опекуны? Оказывается, и это совершенно законно, поясняет Мюрк. „Это прописано в Законе о местном самоуправлении и закреплено в нашем местном городском порядке. Есть вариант официального назначения таких попечителей – такой официальный попечитель был до 2020 года и у Марии. Но это может быть и неофициальный представитель – например, соседка может присматривать за своей соседкой и оплачивать ее счета – если та, конечно, сама на это согласна. Если все хорошо, если все делается добросовестно, департамент может никогда и не узнать об этом, но ничего противозаконного в такой помощи нет.
Другое дело, если такой неофициальный представитель присматривает за одиноким человеком плохо, ведет себя недобросовестно по отношению к нему, а сам нуждающийся в помощи человек и не подозревает, что может обратиться в Департамент социальной помощи. Иногда в таких случаях в департамент обращаются его соседи. Тогда мы начинаем помогать, устанавливаем опеку“, – рассказала Кристи Мюрк.
Куда же все-таки следует звонить в случаях, когда пожилой человек, знающий свое имя, фамилию и адрес, не может попасть домой или оказался в другой ситуации, требующей немедленной помощи: в Социальный департамент или по телефону 112? „Разумеется, звонить надо по телефону экстренной службы. Социальный департамент экстренной службой не является“, – ответила директор департамента.
Есть ли у департамента база данных пожилых одиноких нарвитян, которые могут легко оказаться в такой группе риска?
„По закону мы не можем вмешиваться туда, куда нас не приглашали. Есть ли риск, что о нуждающемся узнают слишком поздно? Согласна, он есть, и не только в нашем самоуправлении“, – сказала „НГ“ директор департамента. Она согласна с тем, что в целом газета затронула серьезную, важную тему, которую общество должно обсуждать. Особенно учитывая тот факт, что население Нарвы неуклонно стареет.
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