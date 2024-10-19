„Мы не можем позаботиться о ней лучше без ее согласия“: пожилая нарвитянка просит еду у знакомых и не может попасть в своё жилье

Пришла она за поддержкой и в редакцию „Нарвской газеты“. Корреспондент побывала в гостях у Марии: из еды в кухне на тот момент были только принесенные Ниной и Еленой суп и макароны, которые уже начали портиться, так как холодильник, действительно, оказался сломан. „Надо их выбросить“, – решила Мария и сложила макароны в пакет для мусора. Перед выходом из квартиры старушка трижды перекрестила порог и вышла, лишь прикрыв, но не заперев за собой дверь. „У меня нет ключей“, – пояснила она.

Но последней каплей для добровольных помощниц стал случай, когда Мария несколько часов просидела под дверью собственной квартиры. „Дверь оказалась закрытой, а у нее нет ключей от собственной квартиры. Когда мы пришли ее навестить, она была в плохом состоянии, и нам пришлось вызвать ей скорую“, – рассказывает Елена. После этого неравнодушная нарвитянка обратилась в нарвский Департамент социальной помощи, она написала заявление и попросила департамент проконтролировать, как опекун заботится о Марии.

Елена говорит, что даже выкупала Марию однажды по ее просьбе. Но была потрясена тем, что уголок для мытья сидя в ее ванной не огорожен бортиками и при мытье вода льется прямо в коридор. Нет в квартире пенсионерки и такой, казалось бы, необходимой каждому пожилому человеку вещи, как телевизор или хотя бы радио. На кровати нет одеяла, и поэтому женщина спит, не раздеваясь.

“Все лето проходила вот в этих тряпичных чунях, хотя было жарко. Мы давали ей сандалии, трусы и носки. Приносили фрукты – ей очень нравится виноград, арбуз, но опекун ей этого ничего не покупает. Да и вообще никакой еды в доме часто нет, кроме той, что привозят в обед социальные работники. Мы сами приносим ей еду“, – рассказывают женщины. Но холодильник у Марии давно сломан, поэтому пища быстро портится.

Постепенно из рассказов старушки выяснилось, что у Марии есть опекун, на которого она переписала свое жилье и который получает за нее пенсию. Но при этом, по их наблюдениям, заботится опекун о ней плохо.

Пожилая женщина рассказала „НГ“, что давно одинока: у нее нет ни мужа, ни детей, родственники умерли. Но есть помощница, которая получает за нее пенсию и на которую она переписала свою квартиру. На вопрос „НГ“, зачем она переписала квартиру, та ответила: „Так было надо, потому что она платит по счетам и за квартиру“. После чего возникло сомнение, вполне ли дееспособна пожилая женщина.

Жить без ключей от квартиры – нормально

Через пару дней после этого визита Елена вновь позвонила корреспонденту „НГ“ и сообщила, что дверь Марии снова оказалась запертой и они уже не знают, куда обращаться. Корреспондент „НГ“ прибыла на место и позвонила секретарю Нарвского Социального департамента, описала возникшую ситуацию, назвав имя и адрес женщины. В ответ было сказано, что если город не является ее опекуном, то нужно звонить в полицию – там разыщут опекуна, и он позаботится о женщине. Корреспондент „НГ“ так и сделала и позвонила по телефону 112, но дежурная Центра тревоги удивилась. Сказала, что вышлет на место патруль, но вообще-то разыскивать опекунов – задача местного самоуправления.

Все же, после повторного звонка, на место прибыли две сотрудницы нарвского Департамента социальной помощи. В ходе встречи с ними выяснилось, что женщина, которую Мария считает своим опекуном, на самом деле таковой не является. У „НГ“ была возможность напрямую поговорить с ней по телефону, и та пояснила, что не является официальным опекуном. На вопрос „НГ“, почему же тогда пенсионерка захотела переписать на нее свою квартиру, та ответила: „Просто подарила. Это только благодаря моей доброте она до сих пор живет в квартире, а могла бы уже давно быть в каком-нибудь учреждении“.