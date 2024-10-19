Ковальченко: „Приморский район, где упал беспилотник - это самый густонаселенный район Петербурга“

Петербург был атакован боевым беспилотником около 7 часов утра 19 октября. В соцсетях сразу появилось видео с камеры наблюдения одного из домов, где слышны взрывы. Сразу после этого появились сообщения об отключении электричества на Планерной улице, проспекте Авиаконструкторов, Комендантском проспекте и Парашютной улице. Водители пишут, что на улицах не работают светофоры и призывают быть осторожными.

„В городских службах людям отвечают, что электроснабжение восстановят через 3-5 часов. В общей сложности без электроснабжения остались 300 домов. Приморский район, где упал беспилотник - это самый густонаселенный район Петербурга. В нем проживает около 700 тысяч человек. В той части района где скорее всего была атакована электроподстанция находятся новые кварталы домов по 20-25 этажей, которые были отключены от электричества.

Жители Приморского района в соцсетях пишут, что в домах света нет, но нет и объяснений от властей о том, что произошло и когда в дома дадут электричество. Официальные СМИ молчат так, как будто ничего не произошло. В отличие от мэра Москвы Сергея Собянина, который извещает москвичей об атаках беспилотников у себя в телеграм-канале, губернатор Петербурга молчит.

Интересно, что атака беспилотника пришлась на север Петербурга и если он летел с территории Украины, то он мало того, что беспрепятственно пересек больше тысячи километров по территории России, но и прошел ПВО Ленинградской области, куда в начале года после первых атак дронов на Петербург поставили комплексы С-300, но и ПВО Петербурга, который тоже должен быть защищен. Если беспилотник прилетел со стороны Ладожского озера или Финского залива, то это тоже говорит о незащищенности Петербурга с севера и запада. В Петербурге расположены важные оборонные предприятия. Самое известное - это концерн Алмаз-Антей, который производит комплексы ПВО для вооруженных сил России“, - сказал Сергей Ковальченко.