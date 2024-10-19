19.10.2024, 12:16
После удара беспилотника в Питере 300 домов остались без света
ФОТО: | Delfi Meedia
В Петербурге около 300 домов этим утром остались без света. Жители Выборгского и Приморского районов слышали несколько хлопков, а после в квартирах пропало электричество.
Без света остались дома в Приморском районе, пишет „Фонтанка“. Около 7 утра жители услышали „звуки, напоминающие громкие хлопки“, после которых пропал свет на улицах Парашютной, Планерной, Маршала Новикова, Авиаконструкторов, а также на Комендантском проспекте.
В „Россети Ленэнерго“ изданию сообщили, что возникли проблемы с электроснабжением из-за „технологического нарушения на оборудовании“. В некоторые дома свет вернулся через два часа после отключения, но где-то его нет до сих пор.