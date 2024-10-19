После удара беспилотника в Питере 300 домов остались без света

Без света остались дома в Приморском районе, пишет „Фонтанка“. Около 7 утра жители услышали „звуки, напоминающие громкие хлопки“, после которых пропал свет на улицах Парашютной, Планерной, Маршала Новикова, Авиаконструкторов, а также на Комендантском проспекте.

В „Россети Ленэнерго“ изданию сообщили , что возникли проблемы с электроснабжением из-за „технологического нарушения на оборудовании“. В некоторые дома свет вернулся через два часа после отключения, но где-то его нет до сих пор.