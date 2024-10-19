19.10.2024, 11:46
Американская пловчиха побила державшийся семь лет мировой рекорд(1)
ФОТО: | Scanpix
Американка Гретчен Уолш установила новый мировой рекорд на короткой воде на дистанции 100 м комплексным плаванием.
На матчевой встрече Университета Вирджинии с Университетом Флориды 21-летняя Уолш показала результат 55,98 секунды. Американка улучшила достижение венгерки Катинки Хоссу (56,51), которое было установлено в августе 2017 года на Кубке мира в Берлине, пишет РБК.
Уолш в данный момент также является рекордсменкой мира на дистанции 100 м баттерфляем (на длинной воде).
На недавней Олимпиаде в Париже Уолш завоевала две золотые и две серебряные медали. Также на ее счету золото, серебро и бронза на чемпионате мира 2023 года.
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