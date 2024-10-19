19.10.2024, 11:18
ФОТО | Динамичный Fitness Challenge проверил границы человеческих возможностей(1)
ФОТО: Eduard Iganus
В эти выходные состоится крупнейшее соревнование по фитнесу и бодибилдингу — Fitlap Cup. В субботу в 12:00 на канале Delfi TV (доступно для подписчиков Delfi) пройдет прямая трансляция международного соревнования по Fitness Challenge. В рамках этого события, которое пройдет в спортивном клубе Sparta, также будут разыграны титулы чемпионов Эстонии по Fitness Challenge.
Накануне соревнования самый известный бодибилдер Эстонии всех времен Отт Кивикас объясняет, что представляет собой спортивная дисциплина Fitness Challenge.
Уже заказано?