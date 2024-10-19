Киев атаковали российские дроны. Повреждены дома и автомобили, ранена женщина

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в Днепровском районе поврежден фасад дома, женщина получила ранение ногу, пишет „Медуза“.

„Небольшой обломок БПЛА попал в помещение женщины через окно балкона“, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В сообщении Кличко, опубликованном в его телеграм-канале, говорится, что пострадавшая жила в Дарницком районе.

Попко, в свою очередь, рассказал, что в Дарницком районе в результате атаки беспилотников повреждены фасады нескольких домов, балконы и выбиты окна. Осколки также нанесли ущерб автомобилям.

Утром 19 октября в Киеве также объявляли ракетную опасность. Предупреждение действовало около двух часов. О ракетных ударах по городу не сообщается.

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